הבית התחתון של הפרלמנט בשווייץ דחה ניסיון לחייב את המדינה להכיר במדינת פלסטין, בהצבעה שנערכה ב-28 באפריל 2026.

ההצעה נפלה ברוב של 116 מתנגדים מול 66 תומכים ו-11 נמנעים, בהתאם לעמדת הסנאט.

ההחלטה התקבלה לאחר שהחדר אימץ את המלצת הוועדה למדיניות חוץ, שקבעה כי התנאים להכרה אינם מתקיימים בשלב זה. בין הנימוקים המרכזיים, היעדר ממשלה עצמאית ומתפקדת, כפי שציינה עמדת הרוב בוועדה, "אין ממשלה מתפקדת".

עוד נטען כי הכרה בפלסטין תהיה מנוגדת לעקרון הנייטרליות של שווייץ ועלולה לפגוע ביכולתה לשמש כמתווכת בסכסוך. בנוסף, נטען כי מהלך כזה עלול לצמצם את אפשרויות הפעולה הדיפלומטיות של המדינה.

מנגד, חברי פרלמנט שתמכו בהצעה, בעיקר מהשמאל, טענו כי מדובר בצעד הכרחי בעקבות מדינות אחרות שכבר הכירו בפלסטין. לדבריהם, הכרה כזו נועדה להתמודד עם כוונות סיפוח מצד ישראל ולשמר את היתכנות פתרון שתי המדינות.

לדברי לורנס פהלמן ריילה, אם שווייץ רוצה להיות אמינה ועקבית ביחס לפתרון שתי המדינות, עליה להצטרף לתהליך ההכרה המתמשך, שלדבריה הוא תנאי מוקדם לשלום. היא דחתה את הטענה לפגיעה בנייטרליות, אך עמדתה לא התקבלה.