נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הורה ליועציו להיערך לאפשרות של הארכת המצור הימי על איראון, כך דווח הלילה (רביעי) ב"וול סטריט ג'ורנל" האמריקני.

לפי הדיווח טראמפ אמר לצוותו הקרוב כי הוא מעדיף את האפשרות של הארכת המצור הימי, על פני אפשרויות אחרות בהן חידוש התקיפות באיראן או נסיגה חד צדדית אמריקנית. זאת, מכיוון שהוא סבור כי שני המהלכים הללו עלולים לאפשר לטהראן להמשיך בסגירת מצר הורמוז.

במקביל לדיווח, טראמפ נשא דברים בארוחת ערב רשמית בבית הלבן, לכבודו של מלך בריטניה צ'ארלס, בסיום היום השני לביקורו בארצות הברית.

טראמפ אמר כי הצבא האמריקני "מצליח מאוד במזרח התיכון", וכי איראן הובסה. "הבסנו את היריב שלנו במישור הצבאי, לעולם לא נאפשר ליריב הזה להשיג נשק גרעיני", אמר.