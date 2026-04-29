פעוטה בת שנתיים הובהלה למלר"ד הילדים במרכז הרפואי שערי צדק לאחר ששאפה חתיכה קטנה של שקד וסבלה מתסמיני השתנקות בביתה. מצבה הידרדר והיא הועברה לטיפול נמרץ ילדים, שם בוצעה פעולה משולבת לחילוץ הגוף הזר מדרכי הנשימה.

אמה של הפעוטה סיפרה כי מיד לאחר הבליעה החלה בתה לסבול מקושי נשימתי לסירוגין. לדבריה, "מיד כשהבת שלי בלעה את החתיכה הקטנה של השקד, היא החלה לסבול מקושי נשימתי בא והולך... לא חשבנו שצריך להתפנות לבית החולים... רק בבוקר שהיא התחילה להשתעל הגענו לשערי צדק".

עם הגעתה עברה הפעוטה סדרת בדיקות, שלא זיהו את הממצא בשל גודלו הקטן. למרות זאת, הרופאים ד"ר עלי עבדיאת וד"ר אפרת בלנקנשטיין חשדו כי קיים גוף זר והחליטו על אשפוז להשגחה, החלטה שייתכן והצילה את חייה.

במהלך הלילה חלה החמרה במצבה והיא הועברה לטיפול נמרץ ילדים בניהולו של ד"ר ז'אק בראון. בהמשך, בוצעה בדיקת ברונכוסקופיה בהובלת ד"ר לאון ג'וסף וד"ר אוהד כהן, יחד עם צוות רב-תחומי, במהלכה אותר הגוף הזר בין מיתרי הקול כשהוא חוסם כמעט לחלוטין את מעבר האוויר.

הרופאים הצליחו לדחוק את הגוף הזר למיקום שאינו חוסם את הנשימה ולחלץ אותו בהצלחה. לאחר החילוץ התברר כי מדובר בחתיכת שקד בגודל של כ-5 מ"מ, שנעה במהלך הבדיקה בין אזורים שונים בדרכי הנשימה.

ד"ר ג'וסף הסביר כי "אמנם מדובר בממצא קטן, אבל לפעוטות בגיל הזה... זו עלולה להיות סכנת חיים של ממש". עוד הוסיף כי למרות האיסור לתת אגוזים לילדים מתחת לגיל 5, מדובר בתופעה חוזרת, והזהיר גם מפני מזונות נוספים הדורשים חיתוך מתאים.

אמה של הפעוטה הוסיפה, "ידעתי שאסור לילדים בגיל של הבת שלי לאכול שקדים אבל לא חשבתי שחתיכה כל כך קטנה... תוביל למצב כל כך קיצוני ומסכן חיים". לדבריה, יש להימנע ממתן אגוזים לילדים קטנים ולפעול מיד עם הופעת תסמיני חנק באמצעות הזעקת כוחות הצלה ופנייה לבית חולים.