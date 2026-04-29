עשרים ואחת שנים לאחר עקירת יישובי צפון השומרון בתוכנית ההתנתקות, נרשם היום (רביעי) צעד היסטורי בשיקום ההתיישבות באזור.

מועצת התכנון העליונה אישרה למתן תוקף את תוכנית בניין העיר (תב"ע) ליישוב שא-נור - התוכנית הראשונה לבניית קבע המאושרת ביישובים שנעקרו בשנת 2005.

התוכנית החדשה, פרי יוזמה של המועצה האזורית שומרון ובקידום אישי של השר בצלאל סמוטריץ' וראש המועצה יוסי דגן, משתרעת על פני כ-58 דונמים.

התכנית כוללת הקמה של 126 יחידות דיור. היא מציעה תמהיל מגורים מגוון לצד שטחים למבני ציבור, מתקנים הנדסיים ושטחים פתוחים, סביב אזור המצודה ההיסטורית שבמרכז היישוב.

המהלך מקודם בשיתוף גורמי מקצוע מהמועצה, מנהלת ההתיישבות והמנהל האזרחי. במסגרת קידום התכנית קיימו סמוטריץ' ודגן פגישת עבודה בשא-נור לאחר טקס העלייה לקרקע.

השר סמוטריץ' אמר בהתרגשות: ​"אישור התב"ע ליישוב שאנור הוא רגע היסטורי של תיקון עוול נורא. לאחר שנים של מאבק, אנחנו מסירים את החרפה של חוק ההתנתקות מצפון השומרון באופן מעשי. הבטחנו להסדיר את ההתיישבות ולבנות את הארץ- ואנחנו מקיימים. האישור הזה הוא מסר ברור לכל אויבנו: אנחנו כאן כדי להישאר, שאנור חוזרת להיות חלק בלתי נפרד ממפת ההתיישבות היהודית, וזוהי רק ההתחלה".

דגן השתתף בדיון במועצת התכנון העליונה ובירך ברכת "שהחיינו" בהתרגשות ואמר: "היום אנחנו עושים צעד היסטורי נוסף בדרך לתיקון פשע הגירוש. אישור התב"ע וקידום בנייתן של 126 יחידות דיור קבועות בשא-נור הם התשובה הציונית והערכית ביותר לעקירה. הבטחנו לחזור הביתה, וכעת אנו עוברים לשלב של בניית קבע והעמקת השורשים מחדש בצפון השומרון".

הוא הוסיף: "המפות והשרטוטים הם מציאות שקורמת עור וגידים בשטח. נגביר בעזרת ה' פעילות במלוא המרץ כדי להבטיח שהיישובים הללו יפרחו, יתרחבו ויהוו אבן שואבת למשפחות רבות נוספות שרואות בשא-נור ובצפון השומרון את ביתן".