השופט הרבסט על ההיכרות עם הרב בלייכר מתוך סדרת הדוקו "השופטים", באדיבות כאן 11

תיעוד מיוחד מתוך כותלי בית המשפט נחשף אמש (שלישי) בסדרת הדוקו "השופטים" בכאן 11.

במהלך דיון בראשות נשיא בית משפט השלום בירושלים, השופט שמואל הרבסט, הוא שיתף בקשרים אישיים עם שניים מהנאשמים.

במהלך הדיון, פנה השופט הרבסט לנאשם נתנאל בלייכר ושאל על ייחוסו המשפחתי. כשאישר בלייכר כי הוא נכדו של הרב משה בלייכר, מייסד ישיבת "שבי חברון", סיפק השופט גילוי נאות: "בין השנים 1991 עד 1993 למדתי בישיבת חברון כאשר ראש הישיבה היה סבו של הנאשם".

למרות הקשר העקיף, הצדדים בתיק נתנו את הסכמתם להמשך הדיון, כשסנגורו של בלייכר ציין בהומור: "אני יודע שכבודו חוטא בממלכתיות ואין לי בעיה עם זה".

בהמשך השופט פנה לנאשם נוסף, פעיל הימין אלישע ירד: "נאשם שלוש מוכר לי. הרבה זמן לא ראינו, מה שלומך?".

השופט הסביר כי ירד למד יחד עם בנו בישיבה התיכונית בבית אל. הרבסט הבהיר כי אין בכוונתו לפסול את עצמו מהתיק, אך סייג כי במידה והצדדים יגיעו להסדר טיעון, הוא לא יהיה זה שיגזור את הדין על בלייכר בשל הקרבה למשפחת רבו לשעבר.

יצוין כי דבר קיומו של האירוע וחלק מפרטיו פורסמו בערוץ 7 כבר בזמן אמת לפני למעלה משנה, אולם כעת, עם שידור הסדרה, נחשף לראשונה התיעוד המצולם והמלא מתוך הדיון עצמו.