האמן יאיר גרבוז הלך הבוקר (רביעי) לעולמו בגיל 80, לאחר מאבק ממושך במחלה קשה.

גרבוז היה דמות רב-גונית בנוף הישראלי. צייר שציוריו הוצגו במוזיאונים החשובים בעולם, סופר שכתב על ההוויה ה"פולנית" והקיבוצית, וסאטיריקן שהיה לאחד מעמודי התווך של המוסף "דבר אחר".

גרבוז נולד בגבעתיים ולמד ציור אצל רפי לביא. לאורך השנים כיהן כראש המדרשה לאמנות בבית ברל והיה לדמות משפיעה על דורות של אמנים. אחיו הם חבר הכנסת לשעבר אהרן הראל המנוח (אביו של אסף הראל) ואלון גרבוז, שבעבר ניהל את הסינמטק בתל אביב.

בזירה התקשורתית והספרותית, זכה גרבוז להצלחה עם ספרו "תמיד פולני" והגשת תוכניות כמו "אין עם מי לדבר" ו"תיק תקשורת".

הוא זכה בפרס סוקולוב לעיתונאות (1993) ובפרס א.מ.ת לציור (2004). בשנת 2025 עוד הספיק להוציא את ספרו האחרון, "יפה נורא: אמנות, שאלות ותשובות וימי מלחמה".

גרבוז היה מזוהה לאורך חייו עם השמאל הישראלי. בשנת 2015 עמד במרכזה של סערה ציבורית לאחר "נאום הקומץ" שנשא בעצרת בכיכר רבין, בו יצא נגד "מנשקי הקמעות ועובדי האלילים".