לפני שנתיים, כשלקוח היה שואל אותי איך הוא רואה אם הקידום עובד, התשובה הייתה פשוטה. נכנסים לגוגל, מקלידים את שם המוצר או השירות, ורואים איפה האתר מופיע.

במקום הראשון? מצוין. במקום השלישי? יש לאן לשאוף. בעמוד השני? יש מה לעשות. הכל היה ברור, מדיד, וניתן להציג אותו על מסך משותף בישיבה רבעונית.

היום, הסיפור הזה כבר לא לגמרי נכון. ולא מפני שגוגל הפסיק להיות חשוב, אלא מפני שאנשים פשוט מחפשים אחרת. במקום להקליד שלוש מילות מפתח ולעבור על עשר תוצאות, הם הולכים ל-ChatGPT או ל-Gemini ושואלים שאלה שלמה: "איזו חברת ייעוץ פנסיוני בישראל הכי מומלצת לעצמאים בשנת 2026?" התשובה שהם מקבלים היא לא רשימת אתרים. זו פסקה אחת, עם שניים-שלושה שמות, וזהו. אין עמוד שני. אין סקרול. הלקוח מקבל תשובה - ועובר לפעולה.

מה שאני רואה אצל לקוחות בחודשים האחרונים זה דבר שצריך להגיד אותו ישר: אם השם של העסק שלך לא נכנס לפסקה הזאת, אתה כאילו לא קיים בעיני קהל שלם. זה לא משנה כמה טוב הדירוג שלך בגוגל הקלאסי. אתה יכול להיות במקום ראשון על המילה הכי תחרותית בתחום, ועדיין להיות בלתי-נראה לחלוטין מול הקהל שעבר לחפש דרך AI.

SEO לא מת. הוא פשוט לא מספיק יותר

אני רוצה להגיד את זה ברור, כי יש סוכנויות שמנסות למכור היום "מהפכה" - שתשכחו מ-SEO ושתבואו אליהם לקידום AI. זה לא נכון, וזה גם מסוכן. SEO לא נעלם. רוב מנועי ה-AI מסתמכים בסופו של דבר על אינדקס סמנטי שמבוסס במידה רבה על אותם עקרונות שגוגל לימדה אותנו עשור: תוכן איכותי, סמכותיות, מבנה תקין של דף, קישורים פנימיים וחיצוניים שמספרים סיפור של אמינות. ChatGPT, אגב, משתמש במנוע החיפוש של Bing מאחורי הקלעים. Gemini משתמש בגוגל. גם Perplexity סורק את אותו אינדקס שכולנו מכירים.

מה שכן השתנה זו השאלה איך התוכן הזה מגיע למשתמש. בעולם הישן, גוגל הציגה לך 10 קישורים והיית בוחר. בעולם החדש, ChatGPT או Perplexity או Gemini קוראים את התוכן בעצמם, מסכמים אותו, ומציגים תשובה מסונתזת. הם לא תמיד נותנים קרדיט. לפעמים הם מזכירים מקור אחד. לפעמים שלושה. לפעמים אף אחד.

אז מה שצריך לעשות עכשיו זה להמשיך לעשות SEO טוב, אבל לבנות מעליו שכבה נוספת. תקרא לזה GEO - Generative Engine Optimization. או "קידום במנועי תשובות". השם פחות חשוב. מה שחשוב זה שהמטרה היא להפוך את העסק שלך מ"דירוג ראשון" ל"מקור שמצוטט". זה ההבדל בין אתר שאנשים אולי יראו לבין מותג שמנועי ה-AI ממליצים עליו.

אני אתן עוד הבחנה קטנה שעוזרת לי להסביר את זה ללקוחות: SEO גרם לאתר שלך להופיע. GEO גורם לאתר שלך להיאמר. אלה לא אותם דברים, גם אם הם מבוססים על אותם הצרכים בסיסיים.

מה זה אומר בפועל לעסק ישראלי בינוני?

בוא ניקח דוגמה ספציפית. נגיד שאתה מנהל קליניקה לרפואה אסתטית בתל אביב. עד היום, הקידום שלך נמדד בכך שכשמישהו מקליד "בוטוקס תל אביב" אתה עולה ראשון או שני. השקעת על זה כסף, זה עובד יפה, יש לידים. אתה מרוצה.

ואז לקוחה פוטנציאלית פותחת את ChatGPT ושואלת: "מה הקליניקות הכי מומלצות לטיפולי בוטוקס בתל אביב, עם רופאים מנוסים, מחירים סבירים ופחות סיכון לתופעות לוואי?" וההסתברות שהשם שלך יופיע שם תלויה בדבר שונה לגמרי מ-SEO קלאסי. היא תלויה במה שכתוב עליך באתרים אחרים, באיזה קונטקסט המותג שלך מופיע, האם יש מאמרים מקצועיים שמזכירים אותך, האם יש לך עמוד "אודות" עם פרטים על הצוות הרפואי, ועוד עשרות פרמטרים שמנועי ה-AI שוקלים.

הדבר הזה - להופיע בתשובה ש-ChatGPT מייצר - הוא בדיוק מה שאני קורא לו "להיות מצוטט, לא רק מדורג". וזה לא רק עניין סמנטי. בפועל ישראלים שעושים החלטות קנייה משמעותיות - בעיקר B2B, בריאות, פיננסים, נדל"ן - עוברים יותר ויותר לחיפוש ב-AI. אני לא לגמרי בטוח באיזה אחוז זה היום, יש מספרים שמדברים על 30% ויש שאומרים יותר. אבל הכיוון ברור.

דוגמה אחרת מהחיים. לפני שלושה חודשים ליווינו חברת B2B בתחום ייעוץ עסקי. הם דורגו במקום שני בגוגל על מילות המפתח המרכזיות, וקיבלו לידים יפים. בדקנו ב-ChatGPT: כששאלו "מי המומלצים בייעוץ אסטרטגי לעסקים בינוניים בישראל", הם פשוט לא הופיעו. שלושה מתחרים שלהם, שדורגו פחות טוב בגוגל, כן הופיעו. למה? כי המתחרים האלה השקיעו במאמרי דעה ב-The Marker, בראיונות פודקאסט, באזכורים בכלכליסט. הם בנו סמכותיות חיצונית. הלקוח שלנו - לא. תיקון של זה לקח חצי שנה ואלפי שקלים. אילו היינו רואים את הפער הזה שנה קודם, היינו חוסכים את התקופה הזאת לגמרי.

האם המותג שלך באמת מצוטט? יש דרך לבדוק

הבעיה הראשונה של רוב העסקים שאני נפגש איתם היא שהם פשוט לא יודעים איפה הם עומדים. הם לא יודעים אם ChatGPT מזכיר אותם, לא יודעים מי המתחרים שהמנוע ממליץ עליהם, ולא יודעים מה הקריטריונים שלפיהם הוא בוחר. הם פועלים בעיוורון, מקווים שהשקעה ב-SEO תספיק, ובסוף מגלים בלוח זמנים פחות נוח שהיא לא הספיקה.

הדרך הפשוטה ביותר להתחיל זה לשאול. שב מול ChatGPT, פתח שיחה חדשה (חשוב - חדשה, לא בתוך שיחה ישנה שיש בה הקשר), ושאל את השאלות שלקוחות פוטנציאליים שואלים בתחום שלך. תשמע שמות. רוב הסיכויים שהשם שלך לא ביניהם, גם אם אתה מותג מוכר. זה התסכול הראשון - אתה מבין שיש קהל שלם שלא יודע שאתה קיים, גם אם אתה מוביל בגוגל.

הבדיקה הזאת חייבת להיעשות גם ב-Gemini, גם ב-Claude (של Anthropic) ואם יש לך זמן גם ב-Perplexity. כל אחד מהם בנוי אחרת, מאומן על מאגרים מעט שונים, ויכול לתת תוצאה אחרת. ראיתי לקוחות שמופיעים יפה ב-ChatGPT אבל בכלל לא ב-Gemini. זה אומר שהמודל של גוגל לא רואה אותם כסמכות בתחום - וזה דווקא הקריטי, כי שם נמצא רוב הקהל הישראלי.

אם אתה רוצה לעשות את הבדיקה הזאת בצורה יותר שיטתית, יש כלי בדיקה שאפשר לבחון בו את החשיפה של המותג ב-ChatGPT וב-Gemini - הוא משווה אותך למתחרים, מציג איפה אתה מופיע ואיפה לא, ומפיק דוח שאפשר להוריד או לשלוח במייל. אני מודה שאני קצת מוטה כאן כי בנינו אותו, אבל הוא חינמי ולא דורש הרשמה. זה הצעד הראשון שכדאי לעשות לפני כל החלטה על השקעה תקציבית בכיוון הזה.

שלוש טעויות שעסקים עושים עכשיו

הטעות הראשונה והכי נפוצה היא להתעלם מזה. בעלי עסקים שאני מדבר איתם יודעים שיש משהו חדש, אבל מקווים שזה איזה טרנד שיעבור. זה לא יעבור. ChatGPT עבר את 600 מיליון משתמשים פעילים בשבוע. גם אם 10% מהם מחליפים בו את גוגל לחלק מהחיפושים, זה כבר שינוי דרמטי. ובאמת חבל, כי דווקא עכשיו - לפני שכולם נכנסים - יש חלון של הזדמנות לבנות נוכחות. אחרי שכל המתחרים שלך יקפצו על הרכבת, זה יהיה יקר יותר ואיטי יותר.

הטעות השנייה היא להחליף SEO ב-GEO במקום להוסיף אחד על השני. שמעתי לקוח אומר לי לפני חודשיים: "אני עוצר את ה-SEO ועובר לקידום AI". עניתי לו - אל תעשה את זה. SEO ו-GEO עובדים ביחד. תוכן טוב שמדורג טוב בגוגל הוא בדרך כלל גם תוכן שמנועי ה-AI מצטטים. החלפה היא קיצור מסוכן. שני המסלולים האלה מזינים אחד את השני.

הטעות השלישית - וזו אולי הכואבת ביותר - היא להאמין שזה משהו שאפשר "להפעיל" בכפתור. ראיתי הצעות מסוכנויות שטוענות שהן יכולות לוודא שהמותג שלך יופיע ב-ChatGPT תוך חודש. זה פשוט לא נכון. זה תהליך, הוא דורש שינוי מבנה תוכן, שינוי באופן שבו אתה כותב, השקעה בסכמות (Schema), עבודה על הסמכותיות החיצונית של המותג, ועוד הרבה מרכיבים שצריך לבנות לאט. בדרך כלל זה לוקח שלושה עד שישה חודשים לראות שינוי משמעותי. לפעמים יותר, תלוי במצב ההתחלתי.

יש עוד טעות רביעית שראיתי לאחרונה ושווה להזכיר אותה: לחשוב שכמות התוכן היא הפתרון. בעלי עסקים מנסים להציף את האתר במאמרים, מקווים שמשהו יתפוס. זה לא עובד. מנועי AI מעדיפים מאמר אחד עם סמכות אמיתית - חתום, מבוסס, עם נתונים - על פני עשרים מאמרים שטחיים. כמות בלי איכות פוגעת היום יותר משהיא עוזרת.

מה כן עובד? עקרונות הבסיס של GEO

בלי להיכנס יותר מדי לטכניקות (יש לזה מקום נפרד), העקרונות העיקריים הם פשוטים יחסית - מה שמסובך זה היישום:

1. תוכן שעונה על שאלות, לא תוכן שמכיל מילות מפתח. מנועי AI מחפשים תשובות. אם הדף שלך מתחיל בכותרת "ייעוץ פנסיוני - השירות הטוב בישראל" - הוא לא יצוטט. אם הוא מתחיל ב"איך לבחור יועץ פנסיוני? יש שלושה קריטריונים מרכזיים..." - יש לו סיכוי הרבה יותר טוב. ההבדל הזה נראה קטן, אבל הוא קריטי. מנועי AI מאומנים לזהות את הצורה שבה אנשים מנסחים שאלה - ולתת בחזרה תוכן שמנוסח כתשובה.

2. סמכותיות חיצונית. מנועי AI שואלים את עצמם - מי האנשים? מאיפה הם? מה הניסיון שלהם? עמוד "אודות" עם פרטים על הצוות, הסמכות, שנים בתחום - זה לא קישוט, זה מרכיב חיוני שמשפיע ישירות על האם תצוטט. גוגל קוראת לזה E-E-A-T (ניסיון, מומחיות, סמכותיות, אמינות). אותם עקרונות עובדים גם במנועי AI אחרים.

3. אזכורים מבחוץ. כתבות באתרי תוכן, ראיונות, פודקאסטים, מאמרי אורח. כל מקום שבו השם שלך מוזכר בקונטקסט מקצועי הופך לנקודת אישור עבור המנוע. זו אחת הסיבות שאני יושב כרגע וכותב את הכתבה הזאת ולא רק מקדם את האתר שלי - הכתבה עצמה הופכת לאחד המקורות שאולי יום אחד יצוטט.

4. מבנה תוכן ברור. כותרות, פסקאות קצרות, רשימות במקומות הנכונים, סכמות מובנות (Schema.org). מנוע AI שצריך לסכם דף קורא אותו אחרת מאדם. אם המבנה ברור, סיכוי הציטוט עולה משמעותית. אגב, סכמות זה אחד הדברים שכמעט אף אתר ישראלי לא עושה נכון - וזה מקום שבו אפשר לקבל יתרון מהיר יחסית.

5. הצהרות מספריות וקונקרטיות. "חוסכים עד 30% בעלויות" עדיף על "חוסכים הרבה". מנועי AI מחפשים תשובות מדויקות, ומספרים הם המטבע שלהן. תאריכים, אחוזים, סטטיסטיקות מצוטטות, מקרי לקוח עם נתונים אמיתיים - כל אלה מגדילים את הסיכוי שהמנוע יבחר דווקא אותך כמקור.

6. עקביות בין הפלטפורמות. אם באתר שלך כתוב שאתה ב-15 שנה בתחום ובלינקדאין כתוב 12, מנוע ה-AI מבולבל. עקביות במידע - שם החברה, כתובת, שעות פעילות, פרטי בעלים, תחומי התמחות - בין כל הפלטפורמות (אתר, גוגל מפות, לינקדאין, פייסבוק) היא דבר טכני שלא מדברים עליו מספיק, אבל הוא קריטי.

שאלת התקציב: כמה זה עולה ומתי רואים תוצאות?

זאת בדרך כלל השאלה הראשונה שאני מקבל אחרי שאני מציג את כל זה. ואני אהיה כן - אין לי תשובה מוחלטת. זה תלוי במצב ההתחלתי של האתר, בתחרותיות של הענף, בכמות התוכן הקיים שצריך לעבד מחדש. עסק שכבר יש לו אתר חזק, סמכותיות, תוכן - יראה שינוי מהר יותר. עסק שמתחיל מאפס - לוקח יותר זמן.

בגדול, השקעה חודשית מינימלית להיכנס לתחום נעה בין 2,500 ל-8,000 שקל בחודש, תלוי בהיקף. לעסקים גדולים יותר, שצריכים גם ייעוץ אסטרטגי וגם ביצוע, זה יכול להגיע ל-15,000 שקל ומעלה. זמן הריצה הסביר עד שרואים שינוי מדיד הוא 3-6 חודשים. תוצאות משמעותיות - שנה.

זה לא מהיר. זה לא זול. אבל זה גם פחות יקר מ-SEO תחרותי הוגן בתחומים הקשים, ובהרבה מקרים זה מחזיר את עצמו דרך לידים שלא היו מגיעים אחרת.

אז מה לעשות עכשיו - בלי להיכנס לפאניקה

אני אגיד את זה כמו שאני אומר ללקוחות שלי: בלי לרוץ ובלי להחליף הכל. תתחיל בלבדוק איפה אתה עומד. תפתח שיחה עם ChatGPT, תשאל שלוש-ארבע שאלות שלקוח שלך היה שואל, ותראה אם השם שלך מופיע. אם לא - תרשום את השמות של מי שכן. אלה המתחרים האמיתיים שלך בעידן ה-AI, גם אם הם לא המתחרים שלך בגוגל.

הצעד השני, אם אתה רוצה להיכנס לזה רציני, הוא לעשות אודיט מסודר. לא רק של מי מצטט אותך אלא של למה. איפה הפערים בתוכן שלך, מה חסר במבנה האתר, איפה אתה לא מופיע בגלל סמכותיות חיצונית חלשה. זה דורש מומחיות, אבל זה גם הבסיס לתוכנית עבודה אמיתית. בלי אודיט כזה, כל השקעה היא ירייה באוויר.

הצעד השלישי - וזה כבר עניין של החלטה אישית - הוא להחליט מה ההיקף שאתה מוכן להשקיע. גם אם אתה לא נכנס למסלול מלא של ליווי, יש דברים בסיסיים שאתה יכול לעשות לבד: לעדכן את עמוד "אודות", להוסיף סכמות, לכתוב 2-3 מאמרים שעונים על שאלות אמיתיות של לקוחות. זה לא מספיק כדי להיות מצוטט בכל שאלה, אבל זה הבסיס.

עסקים שמתחילים את התהליך הזה עכשיו - בעוד 12 חודשים יהיו במקום אחר לגמרי. עסקים שיחכו עוד שנה, ימצאו את עצמם רודפים אחרי המתחרים. החלון פתוח, אבל הוא לא נשאר פתוח לנצח. זה עניין של איך השוק שלך מאמץ את הטכנולוגיה. בתחום שלי - שיווק דיגיטלי - זה כבר קורה. בתחומים אחרים, יש עוד שנה-שנתיים. זה תלוי.

מי שמעוניין להבין יותר על שירותי קידום במנועי תשובות והדרך לבנות תוכנית GEO לעסק מוזמן לבדוק ולשאול. אבל הדבר הראשון, כמו שאמרתי, הוא פשוט לבדוק איפה אתה. הכל מתחיל משם. ואל תאמין למי שמבטיח לך תוצאות מהירות - בעיקר לא בתחום הזה, שעוד נמצא בשלבי גיבוש מקצועיים.