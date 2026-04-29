אישה בשנות ה-60 לחייה נדרסה למוות הבוקר (רביעי) ברמלה.

על פי החשד, בן זוגה לשעבר הוא שפגע בה עם רכבו, וזמן קצר לאחר מכן שם קץ לחייו בקפיצה מהקומה התשיעית בבניין בעיר.

חובש רפואת חירום במד"א, מתן מזרחי, סיפר: "הולכת הרגל שכבה כשהיא בהכרה וסובלת מחבלה רב מערכתית. סיפרו לנו שהיא נפגעה מרכב".

דקות ספורות לאחר הדיווח על הדריסה, הוזעקו צוותי מד"א למבנה בעיר בעקבות דיווח על גבר שקפץ מהקומה התשיעית.

רופא וחובש מיחידת האופנועים של מד"א, ד"ר קובי שיף ומנדי אמיתי, דיווחו: "הגענו למקום וראינו את הפצוע שוכב כשהוא מחוסר הכרה ללא דופק וללא נשימה, לאחר שככה"נ נפל מגובה רב. ביצענו בדיקות רפואיות ונאלצנו לקבוע את מותו במקום".