הקמפיין הציבורי למען חוות נוף המשכן הגיע ליעדו, לאחר שזכה להיענות רחבה מצד מאות תורמים מכל רחבי הארץ.

הסכום שנאסף, אשר עמד על מאות אלפי שקלים, נועד בראש ובראשונה לאפשר את שיקום פעילות החווה, אך כעת מתברר כי ההצלחה מעניקה בסיס גם להמשך פיתוח והתרחבות.

יוזמי הקמפיין מציינים כי ההתגייסות הציבורית חצתה מגזרים והגיעה מכל קצוות הארץ, כאשר רבים בחרו לקחת חלק במאמץ מתוך רצון לתמוך בפעילות החווה ובנוכחותה באזור שילה. לדבריהם, עצם ההגעה ליעד מהווה נקודת מפנה משמעותית עבור המשך הפעילות.

ברקע הדברים עומדת פעילות ממושכת שנערכה בשטחי המרעה סביב שילה, במסגרתה פעלו אנשי החווה לאורך שעות רבות מדי יום לשמירה על השטח. אביחי סוויסה, מהמעורבים בפרויקט, התייחס לחשיבות המקום ואמר: "שטחי המרעה שהחווה שומרת עליהם הם לא סתם עוד שטח, אלא האדמה עליה דרכו רבבות בני ישראל כשעלו לרגל למשכן שילה".

לדבריו, הצלחת הקמפיין אינה מסמלת רק סיום של שלב, אלא פתיחה של פרק חדש. "התחלנו בשיקום החווה מחדש, אך ברגעים אלו אלפי הדונמים שנשמרו בבעלות יהודית באמצעות רעיית הצאן, נתונים בסכנת השתלטות מיידית. אסור לתת לזה לקרות", אמר, והוסיף כי בכוונת הצוות להמשיך לפעול לחיזוק הנוכחות במקום.

כעת, עם השלמת היעד, בחוות נוף המשכן מבקשים למנף את ההישג כדי לפרוץ קדימה. התוכניות כוללות הרחבת פעילות המרעה, חיזוק התשתיות בשטח והעמקת הפעילות השוטפת, במטרה לבסס נוכחות ארוכת טווח ולשמר את ההישגים שנצברו עד כה.

יוזמי הקמפיין מדגישים כי ההצלחה נזקפת לזכות הציבור הרחב, אשר בחר לקחת חלק ולהשפיע. לדבריהם, ההתגייסות מעידה על האמון והחשיבות שמייחסים רבים לפעילות החווה, וכעת מתמקדים המאמצים בהמשך פיתוחה והרחבתה בשנים הקרובות.

