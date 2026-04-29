המועצה העליונה לתכנון העניקה היום (רביעי) תוקף סופי לתוכניות הבנייה והסדרת היישוב שא-נור בצפון השומרון, לצד היישוב נווה גדיד בבקעת הירדן והרחבה במושב משואה.

ההחלטה התקבלה בתום עבודה משותפת של השר במשרד הביטחון ושר האוצר בצלאל סמוטריץ' יחד עם מנהלת ההתיישבות.

במסגרת ההחלטה אושרו מאות יחידות דיור במספר מוקדים. בשא-נור אושרו 126 יחידות דיור במסגרת הסדרה סופית של היישוב, בנווה גדיד אושרו 349 יחידות דיור והסדרה סופית של היישוב, ובמושב משואה אושרו 168 יחידות דיור להרחבת היישוב.

המהלך מצטרף לצעדים נוספים שננקטו בתקופה האחרונה לקידום ההתיישבות באזור.

על פי הגורמים המעורבים, מדובר במהלך שנועד לחזק את האחיזה האזרחית והביטחונית בצפון השומרון ובבקעת הירדן.

סמוטריץ' בירך על ההחלטה: "אישור התב"ע ליישוב שאנור הוא רגע היסטורי של תיקון עוול נורא. לאחר שנים של מאבק, אנחנו מסירים את החרפה של חוק ההתנתקות מצפון השומרון באופן מעשי. הבטחנו להסדיר את ההתיישבות ולבנות את הארץ - ואנחנו מקיימים. האישור הזה הוא מסר ברור לכל אויבינו: אנחנו כאן כדי להישאר. שאנור חוזרת להיות חלק בלתי נפרד ממפת ההתיישבות היהודית, וזוהי רק ההתחלה".