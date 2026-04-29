סערה התעוררה בעקבות אמירה של שופט בית המשפט לנוער, נעם שילו, במהלך דיון בעניינם של שני קטינים פלסטינים בני 15 שנכנסו לישראל שלא כחוק.

לפי הדיווח ב-i24NEWS, השופט החליט לסיים את ההליך ללא הרשעה וללא ענישה, תוך התחשבות בגילם ובמצבם.

השניים נתפסו על ידי המשטרה יום לאחר שטיפסו מעל גדר המערכת. השופט שילו החליט להתחשב בגילם ובמבנה גופם הצנום, ואף בעובדה שהנאשמים צחקקו במהלך הדיון, וקבע כי ההליך יסתיים ללא הרשעה וללא עונש.

כאשר ביקשה המשטרה, בתיאום עם הפרקליטות, עיכוב ביצוע לצורך הגשת ערעור, השמיע השופט שילו את המשפט שעורר את הסערה: "הם מזכירים לי יהודים שגנבו תפוחי אדמה בשואה".

בפרקליטות הביעו חשש כבד מיצירת תקדים מסוכן שיאפשר כניסת שב"חים ללא הרתעה. בעקבות הערעור, בית המשפט המחוזי קיבל את עמדת המדינה, הפך את החלטתו של השופט שילו, הרשיע את שני הקטינים וגזר עליהם עונש מאסר בפועל.

מדוברות הרשות השופטת נמסר: "דבריו של השופט, שנאמרו בתום הדיון במסגרת חילופי דברים עם בעלי הדין, נבעו לדבריו, מהאסוציאציה האנושית שהתעוררה אצלו נוכח מראם החיצוני הצעיר והצנום, אשר העיד על מצוקתם ותו לא. מדובר בתיק שהתנהל בפני בית המשפט לנוער בדלתיים סגורות לפי חוק, בו הואשמו שני הקטינים בעבירות של שהיה בלתי חוקית בנסיבות בהן ניסו למכור מוצרים על מנת לפרנס את משפחתם. מעת שמדובר בתיק נוער חסוי לא ניתן להוסיף על האמור".