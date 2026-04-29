חברת תנובה הודיעה היום (רביעי) על עדכון מחירון מוצרי החלב שאינם נמצאים תחת פיקוח מחירים.

המהלך, שיגרור התייקרות של עד 4.8%, מגיע בהמשך לייקור המוצרים המפוקחים עליו הוכרז בשבוע שעבר בשיעור של 1%.

במסגרת העדכון, מחיר החמאה, שיצאה מפיקוח ב-2021, יזנק ב-4.8%, בעוד מחירי כלל הגבינות הלבנות, כולל אחוזי שומן של 3% ו-9%, יעלו בכ-1%.

בנוסף לכך, החברה תייקר את החלב העמיד ואת מחירה של שמנת מתוקה המיועדת לשוק המוסדי.

מוצרים אלו מצטרפים לרשימת המוצרים שבפיקוח שיתייקרו ממילא, ובהם חלב טרי, גבינה צהובה במשקל, שמנת חמוצה ואשל.

העלאת המחירים הנוכחית מתבצעת במסגרת מנגנון העדכון האוטומטי, הבוחן את עלויות הייצור והמחיר שמשלמות המחלבות לרפתנים עבור החלב הגולמי.

למרות ירידה קלה במחיר החלב עצמו, עלייה של כ-2% במדד המחירים לצרכן וגידול של כ-0.9% במדד השכר הובילו לעדכון המחירים כלפי מעלה.

יצוין כי גם בשנה שעברה נקטה תנובה בצעד דומה ועדכנה את מחירי המוצרים החופשיים מיד לאחר ייקור המוצרים המפוקחים על ידי המדינה.

מתנובה נמסר בתגובה כי "מחיר המחירון של מרבית מוצרי החלב הלא מפוקחים של תנובה וכן של כלל תחליפי החלב נותר ללא שינוי. המחירים לצרכן נקבעים על ידי הקמעונאים על פי שיקול דעתם, וללא התערבות תנובה".