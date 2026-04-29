פרשיית התחזות יוצאת דופן, המוגדרת על ידי המשטרה כ"ממושכת ביותר ב-78 שנות המדינה", נחשפה ביממה האחרונה עם מעצרם של מספר חשודים על ידי יחידת היל"פ 'חץ יהודה'.

החקירה, שהחלה כסמויה בסוף שנת 2025, חשפה מנגנון משומן של "השאלת זהות" שאיפשר לזוג פלסטינים לנהל אורח חיים ישראלי מלא במשך שני עשורים.

על פי החשד, החשוד המרכזי (57), פלסטיני מחלחול בעל אישור איחוד משפחות, ואשתו (43), רקמו תוכנית להשגת זהות ישראלית.

לפני כ-20 שנה הם התגרשו לכאורה "על הנייר", ולאחר מכן "נישא" הגבר לאזרחית ישראלית תושבת ערוער בשם ע' - אישה שמעולם לא פגש.

את זהותה של ע' "הלבישו" בני הזוג על האישה הפלסטינית, ומאז חיה החשודה תחת שמה ופרטיה של האזרחית הישראלית.

במהלך עשרים השנים האחרונות ניהלה המשפחה חיים כפולים. בישראל התגוררו ברהט כאזרחים ישראלים לכל דבר, הקימו עסקים וקיבלו קצבאות והטבות מהמוסד לביטוח לאומי. ילדיהם נולדו בבית החולים 'סורוקה' ונרשמו כישראלים.

ברשות הפלסטינית החזיקו בית מפואר בחלחול, שם המשיכה האישה להיקרא בשמה המקורי בקרב בני משפחתה המורחבת, שהיו שותפי סוד למזימה.

במבצע משולב של מחוז ש"י, מחוז דרום וצה"ל, פשטו הכוחות על בתי המשפחה, עצרו את בני הזוג ושני בני משפחה נוספים, ועיכבו לחקירה מעורבים נוספים.

רפ"ק ברק רביבו, מפקד זרוע המודיעין ביחידת 'חץ יהודה', ציין כי אחת המטרות המרכזיות כעת היא לחשוף מה עלה בגורלה של ע' המקורית, שזהותה "נרכשה" ושימשה את החשודים במשך שנים כה ארוכות.

מעצרם של בני הזוג הוארך בבית המשפט עד ליום ראשון הקרוב, בעוד חוקרי המשטרה והביטוח הלאומי ממשיכים באיסוף הראיות בפרשיית 'דמות בהשאלה'.