משרד ירושלים ומסורת ישראל גיבש מתווה מעודכן להילולת הרשב"י במירון, בהתאם להנחיות פיקוד העורף ובכפוף לאישור משטרת ישראל.

המתווה מגיע בהמשך להנחיית ראש הממשלה על צמצום מספר המשתתפים בהילולה, ועומד בהנחיות מומחי הבטיחות.

על פי המתווה, יתאפשר לקיים התקהלויות של עד 1,500 איש בכל מתחם במירון, במרחקים משמעותיים ביניהם ובמרחבי התקהלות מתאימים לקהל המשתתפים. המתחמים השונים יכללו את ציון הרשב"י, מתחם בני עקיבא, מושב מירון, ומתחם ההילולה המורחב (89).

ההשתתפות בהילולה תתאפשר בסבבי עלייה של עד שעתיים לכל אחד. בהנחיית גורמי הבטיחות, מספר המשתתפים ישקלל את מרחבי הביטחון הנדרשים להבטחת הצלחת המתווה לכל אורך יום ההילולה.

במתחמים השונים יתקיימו מוקדי תפילות, ריקודים, הדלקות והכנסת אורחים, מתוך מטרה לפזר את הקהל באופן שווה ולצמצם את הסכנה. המטרה היא לשמר באופן מיטבי ובטוח את המסורת הנהוגה בהילולת הרשב"י, בכפוף למגבלות הביטחוניות.

מכירת הכרטיסים תנוהל על ידי משרד התחבורה, שיפעיל מערך תחבורה ציבורית מצומצם. המכירה תהיה לציבור הרחב בשיטת כל הקודם זוכה מאחת עשרה נקודות ברחבי הארץ. עדכונים מדויקים בנושא יפורסמו בהמשך.

המתווה גובש ע"י משרד ירושלים ומסורת ישראל ואושר באופן עקרוני על ידי פיקוד העורף, יופעל לאחר שיאושר ע"י משטרת ישראל בהיבטי סדר ציבורי ותנועה, והכל בכפוף לכך שלא יחולו שינויים בהנחיות הקיימות ואי החמרתן.

השר האחראי על ההילולה, שר התקשורת שלמה קרעי, מסר: "פעלנו לגבש מתווה מותאם שיאפשר את השמירה על המסורת, ויבטיח שמירון תהיה פתוחה לעמך ישראל בכפוף למגבלות הבטחון. אני קורא לציבור שלא יזכה לצערי בכרטיס להילולה במירון לחגוג את ההילולה המסורתית בקהילה בשמחה ובבטחה".

מפקד מחוז צפון, ניצב מאיר אליהו, הוסיף: "משטרת ישראל נערכת להילולה במירון מתוך כבוד עמוק למסורת ולקדושת ההר, אך השנה - קדושת החיים קודמת לכל. אנו נפעל להבטחת הסדר הציבורי והתנועה ולמניעת הגעת בלתי מורשים, הכל על מנת שהאירוע יעבור בשמחה ובבטחה. משטרת ישראל תפעל בנחישות נגד כל ניסיון להפר את הסדר או להגיע לאזור ללא היתר כדי למנוע סכנה ממשית לחיי אדם".

"אני קורא לכם מכאן לא להגרר אחרי גורמים מסיתים ולהישמע לציווי ונשמרתם לנפשותיכם. זו העת לגלות אחריות יתירה. המשטרה תאפשר את קיום ההילולה בחרדת קודש, אך לא תאפשר התנהלות שתסכן את הציבור או את כוחות הביטחון הפועלים בשטח".