מערכת הביטחון הישראלית פועלת במישור המבצעי והכלכלי נגד "משט הסומוד", שעושה את דרכו בשעות אלו לעבר חופי רצועת עזה.

המשט, הכולל עשרות ספינות וכ-1,000 פעילים, יצא ממספר נמלים באירופה ובטורקיה במטרה המוצהרת להעביר סיוע הומניטרי, אולם בישראל חושפים כי מאחורי הקלעים פועל ארגון הטרור חמאס.

שר הביטחון, ישראל כ"ץ, חתם היום (רביעי) על הטלת סנקציות נגד קמפיין גיוס הכספים של המשט. המהלך יצא לפועל לאחר פעילות מאומצת של חיל הים, אמ"ן והמטה הלאומי ללוחמה כלכלית בטרור, אשר הצליחו להוכיח כי חמאס משתמש בארגונים בין-לאומיים ככסות להזרמת כספים ורכישת ספינות.

במערכת הביטחון מדגישים כי המשט פועל בניגוד לחוק הבין-לאומי ולהחלטת האו"ם 2803, הקובעת כי סיוע לרצועה חייב להיכנס בערוצים רשמיים בלבד.

יצויין כי לאחרונה נעצרו גורמים בהתארגנות בתוניסיה בחשד להלבנת הון ושחיתות, וראשי הארגון עוכבו במקומות נוספים בשל התנהלות כספית לא שקופה.

הסנקציות שהטיל השר כ"ץ, מכוח חוק המאבק בטרור, מאפשרות תפיסת רכוש וסיכול מקורות המימון של המשט במטרה להרתיע תורמים ממתן כספים לארגון טרור.

ההתקרבות של כלי השיט לחופי ישראל הובילה את ראש הממשלה בנימין נתניהו לקצר את עדותו בבית המשפט הבוקר.

לאחר כארבעים דקות על דוכן העדים, יצא נתניהו לשיחה דחופה בקריה בתל אביב, שם הוא מקיים הערכת מצב בנוגע להיערכות לעצירת המשט.