רון דקל, נשיא איגוד הסטודנטים היהודים בגרמניה, ספג שתי תקיפות בתוך שבוע אחד בברלין, בתקריות שמעידות על ההסלמה באלימות האנטישמית בגרמניה.

בריאיון לעיתון היהודי הגרמני Juedische-Allgemeine תיאר דקל את האירועים המטרידים שעברו עליו.

התקרית הראשונה התרחשה ביום חמישי האחרון, כשדקל שב מפגישה בבונדסטאג בנושא אנטישמיות. ממש בקריית הממשלה, מכונית עם מוזיקה רועשת הגיעה אליו ואל חבר נוסף מהאיגוד ועקבה אחריהם בקצב הליכה.

במכונית ישבו שתי נשים צעירות, כאשר הנהגת צעקה "שחררו את פלסטין" ו"לעזאזל ישראל" וסימנה קללה. דקל הצליח לתעד את האירוע, והסרטון נצפה על ידי מאות אלפי אנשים לפני שנמחק מהרשת.

לאחר פרסום הסרטון באינסטגרם, פנו אליו אנשים שהעליבו אותו ואיימו עליו למחוק את התיעוד. בסופו של דבר, הסרטון דווח פעמים רבות עד שהפלטפורמה מחקה אותו. חבר של דקל הגיש תלונה במשטרה.

אבל ההתעללות לא הסתיימה שם. בשבת, כשיצא מבית כנסת לאחר אירוע במרכז קהילתי יהודי, ניגשה אליו אישה וצעקה עליו למחוק את הסרטון. רק מאוחר יותר הבין שמדובר ככל הנראה באותה נהגת שהתעללה בו מילולית יומיים קודם לכן.

האישה לא הייתה לבדה. ברקע עמדו כמה צעירים ליד מכונית, כנראה לאחר שחיכו איתה מול בית הכנסת. חברים של דקל שחזרו לבית הכנסת לאחר הליכה ארוכה סיפרו לו שהאישה עדיין ישבה בבית קפה מעבר לרחוב, שממנו ניתן לראות את הכניסה למקום.

לאחר מכן היא הלכה לשם וניסתה לשכנע את המאבטחים להכניס אותה פנימה. הרב שנכח במקום היה עד לכך ובסופו של דבר ביקש להרחיק את האישה.

דקל אינו יודע להסביר כיצד האישה ידעה איפה הוא נמצא. "זו תעלומה בשבילי, וכמובן שזה גורם לי לאי נוחות", הוא אמר. "המשרד שלנו נמצא באזור, ואני מרבה ללכת לשם - כמעט תמיד לובש את חולצת אגודת הסטודנטים שלי וכיפה. אולי מישהו שהכיר אותה ראה אותי שם בעבר". דקל דיווח על האירוע למשטרה ואמר שהוא "בהחלט לא מרגיש בטוח יותר".

דקל החל לחבוש כיפה בגלוי בתחילת השנה, ומאז הוא חווה עוינות באופן קבוע. "משהו קורה כל הזמן", הוא אמר. "בשבת הזו, למשל, אחרי התקרית מול בית הכנסת, ספגתי גידופים אנטישמיים מעוברים ושבים במהלך ההליכה שלנו. אני לא יכול לתעד את רוב התקריות. בדרך כלל, אנשים פשוט צועקים משהו כשאני עובר לידם".

לדבריו, הסרטון של התקרית ביום חמישי הפך ויראלי בין היתר משום שזו דוגמה נדירה למה שהוא חלק מחיי היומיום. "מכיוון שהמכונית עקבה אחרינו בערך דקה לפני כן, הצלחתי לצלם את הסיטואציה. עשיתי את זה גם כדי להגן על עצמי. מאז שהתחלתי לחבוש כיפה, אני במעין מצב של הגנה עצמית בסיסית".

למרות הסכנות, דקל בחר להמשיך לחבוש כיפה. "יש לזה משמעות דתית עבורי", הוא הסביר. "אבל זה גם פגע בתחושת הצדק שלי שבשנת 2026 ייעצו ליהודים בגרמניה לא להיות גלויים כיהודים. אני לא רוצה להסתתר. ועכשיו יש לא מעט צעירים יהודים שגם הם כבר לא רוצים לעשות את זה ועונדים בגלוי סמלים יהודיים".