יו"ר ועדת החינוך, ח"כ צבי סוכות (הציונות הדתית),התייחס הבוקר (רביעי) לרצף מקרי הרצח והאלימות הקשים שבוצעו בימים האחרונים על ידי בני נוער במגזר הכללי. סוכות הביע זעזוע עמוק וקרא לבחינה מחדש של תוכניות הלימודים והאכיפה בבתי הספר.

"זה נורא ואיום. הכל מתחיל בחינוך. מערכת החינוך חייבת להטמיע בצורה חזקה הרבה יותר את הערכים של 'ואהבת לרעך כמוך'", אמר בראיון לרדיו 'קול חי'.

הוא הוסיף כי בכוונתו לכנס דיונים דחופים בוועדת החינוך כדי לבחון כיצד המערכת נכשלת בזיהוי ומניעת נשיאת נשק קר בקרב תלמידים.

במישור הביטחוני, סוכות דחה את הביקורת על ההסדרים המדיניים והדגיש כי למרות הדיבורים על "הפסקת אש", צה"ל פועל בדרום לבנון בעוצמה חסרת תקדים.

"אין שום כוונה לוותר על ההכרעה של חיזבאללה. צה"ל לא נמצא בלבנון בחיבוק ידיים - אנחנו משמידים כפרים ותשתיות טרור אחד אחרי השני", הוא אמר.

לקראת הבחירות הקרובות, סוכות הביע ביטחון למרות הסקרים. לדבריו, יו"ר המפלגה, בצלאל סמוטריץ', מקבל החלטות ענייניות כשר אוצר ולא החלטות פוליטיות פופוליסטיות.

"סמוטריץ' חושב מה נכון לעם ישראל ואחר כך מה נכון לו פוליטית. ברגע שנתחיל בקמפיין והציבור יראה את העשייה - הסקרים ייראו אחרת", סיכם סוכות.