הם היו החברים הכי טובים ביישוב. הם חלמו יחד, יזמו יחד ועשו הרבה טוב לעם ישראל - יחד. אך את בית הכנסת המפואר שתכננו לבנות בשלומית הם כבר לא יזכו לראות.

ראובן ואביעד הי"ד נפלו יחד בקרב ההירואי מול מחבלים במושב פריגן; הסיפור המדהים על זוג החברים שיצאו להציל חיים ב-7/10 ונפלו למען הגנת העם והארץ

יש חברויות שאי אפשר להסביר במילים, כאלו שנרקמות בין שבילי היישוב, בין תפילת שחרית לעבודה בשדות, בין חלומות על עתיד לבניין ובין דאגה משותפת לקהילה. כאלו היו אביעד כהן וראובן שישפורטיש הי"ד. ביישוב שלומית ידעו כולם: איפה שתמצא את ראובן, תמצא את אביעד.

הם לא היו רק שכנים או חברים לכיתת הכוננות; הם היו שותפים לחזון. יחד הם ישבו שעות על שרטוטים, יחד הצליחו לגייס את כל חברי היישוב, ויחד נדרו ששלומית לא תישאר עם בית כנסת זמני בקראוון, אלא תזכה למבנה קבע מפואר שיאחד את כל הלבבות.

"מצאתי אותם מחובקים"

בבוקר שמחת תורה תשפ"ד, בין רעשי הפיצוצים והאזעקות הבלתי פוסקות, הגיע ההודעה מהרבש"צ על "מחבלים בפריגן". ראובן ואביעד, יחד עם חבריהם לכיתת הכוננות, לא היססו לרגע. הם עלו על הציוד ודהרו למושב השכן שלפי הדיווחים כבר החל בו טבח.

תחת אש תופת, ניהלה חבורת הגיבורים משלומית קרב קשה מאין כמותו מול כעשרה מחבלי נוח'בה מצוידים בנשק רב. לאחר קרב בלימה הירואי, המחבלים נסוגו. החברים משלומית הצילו את פריגן מטבח בטוח.

המחיר היה קשה מאוד: אביעד כהן וראובן שישפורטיש הי"ד נפלו בפריגן למען עם ישראל והצילו את החבל כולו. אביעד הראשון מביניהם שנפגע מאש המחבלים, ראובן שניסה למשוך אותו כדי להעניק לו טיפול רפואי מציל חיים נפגע אף הוא. בחייהם ובמותם לא נפרדו.

עוז, חברם הקרוב מכיתת הכוננות שנלחם לצידם בקרב הקשה, הלך לבדוק את מצבם דקות לאחר שהאש שככה. המראות שנגלו לעיניו לא עוזבים אותו. "ראובן ואביעד היו החברים הכי טובים, תמיד יחד", הוא סיפר בקול רועד. "כשנכנסתי לבית, מצאתי אותם כשהם כבר לא איתנו.. הם היו כאילו מחובקים. גם ברגעים האחרונים שלהם, כשהם מוסרים את הנפש למען עם ישראל, הם לא נפרדו. הברית שלהם הייתה חזקה מהמוות".

גבורה שאין לה סוף

סיפורם של אביעד וראובן הי"ד הוא חלק מפסיפס גבורה אדיר שכתבה כיתת הכוננות של שלומית באותו בוקר. בעוד הם נלחמים בפרי-גן, בכור סוויד הי"ד, חברם לכיתת הכוננות, דהר מבית הוריו במושב שובה כדי לחבור אליהם, בדרך נקלע למארב מחבלים אכזרי ונפל על הגנת עם ישראל.

באותה שעה, אוריאל ביבי הי"ד חתר למגע מול מחבלים בדרכו לבא"ח צנחנים כשהוא מצויד בנשקו האישי בלבד, מפגין את אותה רוח של "הנני" שמאפיינת את גיבורי שלומית. בקרב הקשה מול המחבלים צמאי הדם, נפל אוריאל הי"ד על משכבו.

נפל למארב בדרך לבא"ח צנחנים. אוריאל ביבי הי"ד | באדיבות המשפחה

"בא"ר שלום" - החיבור של כולנו

החברות של אביעד וראובן, יחד עם מסירות הנפש של בכור ואוריאל, הופכת עכשיו לאבן ובנייה. בית הכנסת "בא"ר שלום" שייקרא על שמם - בכור, אביעד, אוריאל וראובן - הוא התגשמות החלום המשותף שלהם. זהו המקום שבו השמות שלהם יהפכו לתפילה, שבו החברות שלהם תהפוך לאחדות של קהילה שלמה.

"זה לא סתם עוד פרויקט בנייה", אומרים ביישוב. "זו הצהרה של עם ישראל: אנחנו ממשיכים את מה שהם התחילו. אנחנו לא משאירים את הגיבורים שלנו בחצי הדרך".

כדי להשלים את הבית שראובן ואביעד יזמו במו ידיהם, נשארו עוד כ-2 מיליון שקלים. זהו רגע האמת של כולנו להצטרף לאלמנות ולחברים משלומית ולהוכיח שגם אנחנו, כמו הגיבורים משלומית, יודעים מהי ערבות הדדית.

נפל בדרך לסייע לחבריו. בכור סוויד הי"ד | באדיבות המשפחה