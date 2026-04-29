הפרשן הפוליטי של ערוץ 14, יעקב ברדוגו, מצהיר כי הוא בשל להשתלב בהנהגת המדינה, בדגש על תפקיד אחד מרכזי.

בראיון שהעניק הבוקר לרדיו גלי ישראל, חשף ברדוגו כי בעבר הוצעו לו תפקידי שרים אך הוא סירב להם, וכעת חל שינוי בעמדתו.

"לפני שנתיים ושלוש הציעו לי להיות שר בממשלה, ולא רציתי", סיפר ברדוגו בראיון. "אני חושב שהיום, מבחינת הבשלות שלי, אני בשל יותר מאחרים. אני רוצה רק תפקיד אחד, את תפקיד שר המשפטים".

במהלך הראיון נשאל על החשש שהמערכת התקשורתית והמשפטית "תחפש אותו" ברגע שיכריז על כניסה לפוליטיקה.

בתגובה, הציע יוזמת חקיקה: "אני חושב שכל מי שיהיה שר משפטים במדינת ישראל צריך לחוקק עכשיו בכנסת הזו חוק מאוד בסיסי - אי אפשר להגיש כתבי אישום או לפתוח בחקירה על אדם מרגע ששמו עולה כמועמד לכנסת הבאה".