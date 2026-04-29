פרסום ראשון: בית משפט השלום בבית שמש מנע היום (רביעי) את מכירתו הפומבית של "פנקס י"ג", אחד מכתבי-היד החשובים והנדירים ביותר של הראי"ה קוק זצ"ל.

השופט אופיר יחזקאל הורה על תפיסת הפנקס והעברתו למשמורת בית המשפט, לאחר שהתעוררו ספקות כבדים בנוגע לחוקיות החזקתו.

"פנקס י"ג", המכונה גם "הראשון ליפו", כולל 374 עמודים בכתב ידו של הרב קוק ובו טיוטות ראשוניות ליסודות תורתו, כולל הנוסח המקורי של "המספד בירושלים" על בנימין זאב הרצל.

הפריט הוצג על ידי ישראל פרוש, בעל בית המכירות "נקדימון", כפריט הדגל במכירה שהייתה אמורה להתקיים אתמול, כשהוא מוערך בשווי של מאות אלפי שקלים.

במהלך הדיון נחשפו פרטים מטרידים על הדרך שבה הגיע הפנקס לידיו של המחזיק בו, אליעזר ליפא גרינסברגר, עיתונאי באתר "בחדרי חרדים". גרינסברגר טען כי רכש את כתב-היד מאיש בשם דניאל בצלאל לאחר פגישה בבית כנסת.

בחקירתו הנגדית על ידי עו"ד מאיר הלר, המייצג את ישיבת "מרכז הרב" ומכון הרצי"ה, הודה גרינסברגר כי שילם עבור הפריט סכום של 120 אלף שקלים בלבד. הכסף שולם במזומן לאחר שנמשך ממשרד "צ'יינג'", ללא כל תיעוד בנקאי רשמי לעסקה. המוכר טען בפניו כי הפריט הגיע מגניזה, אך לא סיפק הוכחות לכך.

ישיבת "מרכז הרב", הטוענת לבעלות על כלל כתבי היד של הראי"ה, פעלה במרץ בימים האחרונים באמצעות עורכי הדין מאיר הלר וקרן אבלו כדי לעצור את המכירה.

בעקבות החלטת בית המשפט, המכירה בוטלה והפנקס יישאר תחת השגחה משפטית עד לבירור סופי של הזכויות עליו.