השבוע הנוכחי הוגדר כשבוע עידוד החיסונים. על החששות והמיתוסים שעדיין גורמים להורים להימנע מלחסן את ילדיהם, שוחחנו עם אחות טיפת חלב במאוחדת, אינה קלינצקי.

"אנשים מפחדים בעקבות חוסר הידע והמיתוסים, מפחדים מתופעות לוואי ומדברים שלא קיימים", אומרת קלינצקי ומספרת על שיחותיה עם הורים שמגיעים לטיפת חלב ומשתפים בחששותיהם. "אני יושבת עם אנשים בטיפת חלב והם מספרים על החששות שלהם. אני מספרת להם את האמת, על המחקרים ועל הדברים הטובים שיכולים להיות מהחיסון, לא רק לילד אלא לכולנו, כי זה חיסון עדר ששומר על האבא, האימא, הסבא והסבתא".

"אני מסבירה להם מה משמעות המחלה ומספרת ממה שראיתי במו עיניי. אני מבהירה שאמנם תופעות הלוואי נשמעות מפחידות, אבל מה שצריך לחשוש ממנו זה המחלה עצמה. מדובר במחלות שיכולות להשאיר נכות לכל החיים. כשהם מקבלים אוזן קשבת ואני עונה לחששות, הם עושים את הבחירות הנכונות".

המידע שמייצר את אותם חששות מגיע כמעט מכל כיוון, מרשתות חברתיות, מהתקשורת, מקרובי משפחה, מחברים ועוד. לעומתם, מספרת קלינצקי, מנסות האחיות להציג תמונה כוללת של מחקרים ומסקנותיהם, ושל המומחים שבחנו את החיסונים על מאות אלפים ומיליונים.

הזכרנו טענות לקונספירציות חובקות עולם, שלפיהן עומדים מאחורי החיסונים אינטרסים כלכליים, וכן טענות שלפיהן חוקרים ורופאים, למען קידומם, מיישרים קו עם הממונים עליהם ותומכים בחיסונים שמניבים רווחים כלכליים. קלינצקי תוהה אם טיעונים שכאלה אכן נשמעים הגיוניים כאשר מדובר במיליוני ילדים ברחבי העולם שחוסנו, ויעילות החיסון הוכחה באמצעותם. "לא מדובר באירוע מקומי של מישהו שמכר את נשמתו לשטן. מדובר בחיסונים שנמצאים בכל עולם. זה הגיוני בעיניכם? אי אפשר לעבוד על כל המערכת ועל כמות כזו של אנשים".

בשיחותיה עם ההורים מציגה קלינצקי דוגמאות, מבהירה את דרכי הניסוי ואת משמעויות המחלה, וכן את העובדה שעד שחיסון ניתן לילדים הוא נבחן היטב על מבוגרים. "אנשים מקשיבים, מבינים במה מדובר ומקבלים".

לשאלת פילוח האוכלוסייה שנתונה לאותן אמונות, חששות ומיתוסים, מספרת קלינצקי כי כאחות טיפת חלב במודיעין היא נפגשת עם אוכלוסייה במעמד סוציו-אקונומי גבוה, ולכן מדובר באוכלוסייה שלומדת יותר ומודעת יותר לחשיבות החיסונים, ונתונה פחות להשפעות של הפחדות ואמונות תפלות. מנגד, אוכלוסייה בדירוג סוציו-אקונומי נמוך מוצאת את עצמה נתונה יותר לאותן השפעות, ובנוסף לכך לעיתים גם המציאות האובייקטיבית של ריבוי ילדים מקשה על ההגעה לחיסון, תוך אובדן שעות עבודה ולעיתים אף ימי עבודה. כדי להתמודד עם התופעה הזו פועלות קופות החולים להנגשת החיסונים, כולל הוצאת ניידות חיסון למקומות שונים.

"הילד צריך את החיסון עכשיו ולא לחכות שיהיה גדול יותר, כי אם לא יתחסן אולי חלילה לא יגיע להיות מבוגר יותר..", היא אומרת, ומספרת על כמה מהאמונות התפלות הכרוכות בעולם החיסונים.

"יש אנשים שמאמינים שלא להתחסן בימים מסוימים... יש מי שסבורים שכדאי לדחות את החיסון לגילאים מבוגרים יותר כי אז המערכת החיסונית שלנו חזקה יותר, וזה לא נכון, המערכת החיסונית שלנו טובה ורק פחות מנוסה. יש מי שמאמינים בחיסון טבעי וטוענים שהילד צריך לחלות כדי להתחסן. זה נכון שבדרך כלל כשהמערכת החיסונית מתמודדת עם מחלה היא תהיה חזקה יותר אם היא זו שתנצח, אבל אנחנו מדברים על חיסונים למחלות שיכולות להסתיים במוות. אנחנו רוצים לתת לילד את היכולת להתמודד עם המחלה ללא הסכנה".