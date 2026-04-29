ישיבת המליאה של עיריית גבעת שמואל, שהייתה אמורה להתקיים היום לצורך מינוי נציגי ציבור לבחירת רב העיר - נדחתה לשבוע הבא ברגע האחרון.

הסיבה הרשמית שנמסרה היא טענתו של אחד מחברי המועצה כי לא קיבל זימון פיזי לישיבה, אלא רק באמצעות דואר אלקטרוני.

בעירייה החליטו שלא לקחת סיכון משפטי, והעדיפו לדחות את הישיבה כדי למנוע פגם פרוצדורלי שעלול לערער את חוקיות ההחלטות. עם זאת, גורמים פוליטיים מעריכים כי ייתכן שמדובר במהלך שנועד לעכב את ההליך הרגיש.

במקביל, עולה אפשרות כי לוח הזמנים לבחירת רב העיר עלול להיתקל בקשיים נוספים, לאחר שלפי הנחיות הנציבות חל מועד של חצי שנה לפני הבחירות שבו יש לעצור מינויים. מנגד, לפי הייעוץ המשפטי של משרד הדתות, ההליך יכול להימשך בשלב זה.

כזכור, ראש העיר יוסי ברודני הודיע מוקדם יותר על כינוס ישיבת מליאה מיוחדת בעקבות דרישת מנכ"ל המשרד לשירותי דת, יהודה אבידן, לקדם את הליך הבחירה ללא דיחוי. גם בתוך המועצה הופעל לחץ לקידום המהלך, בין היתר מצד חברי סיעת הציונות הדתית, חבר המועצה דור חרל"פ וחברים נוספים.

לפי התקנות, רב העיר ייבחר על ידי אסיפה בוחרת הכוללת את חברי המועצה, יו"ר המועצה הדתית ו-16 נציגי ציבור. חלק מהנציגים ממונים על ידי הרשות המקומית וחלקם על ידי השר, כאשר נדרש גם ייצוג לנשים והשלמת מסמכים.

במכתב ששלח אבידן לראש העיר צוין כי טרם הועברו שמות נציגי הציבור מטעם העירייה, וכי לא ניתן להתקדם ללא השלמת הרשימה. לדבריו, השר כבר גיבש את רשימת נציגיו, והעיכוב תלוי בהתנהלות הרשות המקומית.

כעת, העיניים נשואות לישיבת המליאה בשבוע הבא. אם תתקיים, היא עשויה להניע מחדש את הגלגלים בדרך למינוי, אך אם תידחה שוב, ייתכן שהחלון המאפשר את המינוי לפני הבחירות ייסגר סופית.