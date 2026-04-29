הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן פתחה היום (רביעי) בחקירה טכנית נגד רשת הקמעונאות "רמי לוי שיווק השקמה".

החקירה נפתחה בעקבות חשד כי הרשת הפרה את חובת הדיווח השוטף על מחירי מוצרים, כפי שנדרש מכוח חוק התחרות במזון וחוק הגנת הצרכן.

החשד המרכזי שנבדק הוא כי בתקופה האחרונה, ובפרט בימי החגים, לא דווחו מחירים של מספר מוצרים, באופן שעשוי היה להשפיע על הצגת סל הקניות של הרשת כמוזל יותר.

בשלב זה מדובר בחשדות בלבד. עם זאת, במידה והחקירה תאשש את החשדות, החברה צפויה לספוג קנסות בגובה מאות אלפי שקלים.

ברשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן מסרו כי אי-דיווח מחירים מהווה הפרה של החוק ופוגע בשקיפות כלפי הציבור.

עוד נמסר כי "הרשות רואה בחומרה כל ניסיון להתחמק מחובת הדיווח, ובוחנת בימים אלה דיווחים שהתקבלו בנושא לגבי קמעונאים ספציפיים. ככל שיימצאו הפרות, הרשות תפעל בכל הכלים העומדים לרשותה, לרבות הטלת עיצומים כספיים, לשם הבטחת ציות לחוק".