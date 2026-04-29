תיעוד מרגע הפיגוע בלונדון מצלמת אבטחה

בהלה בשכונה היהודית הגדולה בלונדון: שני בני אדם מהקהילה החרדית נדקרו הבוקר (רביעי) מחוץ לבית כנסת בשכונת גולדרס גרין.

על פי הפרטים הראשונים, הדוקר נעצר בזירה זמן קצר לאחר המקרה. שני הפצועים פונו לבית החולים ומצבם מוגדר קשה.

לפי דיווח של ארגון ה'שומרים', יחידת הסיור השכונתית, החשוד נצפה כשהוא רץ לאורך הרחוב הראשי, כשהוא חמוש בסכין ומנסה לדקור עוברי אורח בעלי חזות יהודית.

מתנדבי הארגון שהוזעקו למקום הגיבו במהירות, רדפו אחרי החשוד והצליחו לעכב אותו בשטח עד להגעת כוחות המשטרה.

השוטרים שהגיעו לזירה השתמשו במכשיר טייזר כדי לנטרל את החשוד באופן סופי ולבצע את מעצרו.

שני הפצועים, חברי הקהילה החרדית המקומית, פונו במהירות לבית החולים. מצבם הוגדר על ידי גורמי הרפואה קשה, והם מקבלים טיפול רפואי בבית חולים מקומי. ראש ממשלת בריטניה קיר סטארמר הגיב: "התקרית בלונדון מטרידה מאוד".

הרב דורון פרץ, יו"ר תנועת המזרחי העולמית ונשיא ההסתדרות הציונית העולמית, אמר "אנחנו מזועזעים מהפיגוע הקשה ומתפללים לרפואתם של הפצועים. העלייה החדה במספר האירועים האנטישמיים ברחבי אירופה מדאיגה מאוד, והיא כבר מזמן אינה תופעה שולית. ההיסטוריה מלמדת שאנטישמיות לא מתחילה בבת אחת, אלא באירועים נקודתיים שהולכים ומסלימים. לכן לא מספיק לגנות. אנו קוראים לרשויות בבריטניה וביתר המדינות באירופה ובעולם כולו, לפעול בנחישות ובמלוא החומרה נגד גורמים אנטישמיים, להגן על הקהילות היהודיות ולהבהיר באופן חד וברור כי לאנטישמיות אין מקום כלל במחוזותינו.

"תנועת המזרחי העולמית שולחת השבוע רבנים, רבניות ומרצים לעשרות קהילות יהודיות ברחבי בריטניה כדי לחזק אותן, את הקשר שלהן לארץ ואת הערבות ההדדית בינינו. במקום שנאה וחושך מבחוץ, נוסיף הרבה אור ואהבת ישראל מבפנים".

יו"ר ההסתדרות הציונית העולמית, יעקב חגואל, הנמצא כעת בלונדון, מסר: "אני כאן כדי להבהיר לשלטונות בבריטניה הם אחראיים לבטחונם של היהודים בבריטניה כמו על כל אזרח אחר. ההסתה כלפי יהודים עולה בדם יקר, ואנו רואים את אותותיה ממש כעת, כאן ברחובות לונדון. אנחנו פועלים יחד עם הרשויות כדי למגר את התופעה הנוראה הזו ולאפשר ליהודים בכל העולם להלך בבטחה ובשלום. אני קורא לראש ממשלת בריטניה קיר סטארמר ולראש העיר לונדון סאדיק אמן קאן לפעול בתקיפות כנגד האנטישמיות במדינה".

שליח ההסתדרות הציונית העולמית לבריטניה, מתן בר נוי, עדכן מהזירה: "אני מוריד את הכיפה עכשיו ברחוב וגם את הסיכה שלי כי ההנחיה להצניע עכשיו את כל הסממנים היהודיים. זה עצוב שאנחנו בבריטניה, מדינה חופשית, דמוקרטית, שהצילה את היהודים מהנאצים ואת כל העולם החופשי, ועכשיו אתה לא יכול להסתובב כאן כיהודי בביטחון. עצוב מאוד".