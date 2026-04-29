בעקבות החלטת בג"ץ המחייבת הטלת סנקציות מיידיות על משתמטי הציבור החרדי משירות בצה"ל, שוחחנו עם עו"ד עומר בן חמו, סמנכ"ל תנועת 'המילואימניקים דור הניצחון', על מכתב ששיגרה התנועה לממשלה וליועמ"שית, ובו דרישה להטיל סנקציות גם על ערבים ישראלים המשתמטים משירות צבאי.

"אם עד עכשיו הייתה דרישה לגייס חרדים שכרגע לא מתגייסים ולא הוטלו סנקציות, כעת נכנסנו למצב שבו בג"ץ הוא שמחליט איזה סנקציות לאכוף ואיזה לא, והחוק צריך להיות שוויוני", אומר בן חמו, ומוסיף כי את עצם ביטול חוק דחיית הגיוס קיבל בג"ץ בשם השוויון, ו"לא יכול להיות שבשם עיקרון השוויון יפעלו מצד אחד בצורה נחרצת נגד חרדים, ואני בעד גיוס חרדים בצעדים מסוימים, אבל בשם אותו ערך שוויון פוטרים אוכלוסייה שלמה".

עו"ד בן חמו מזכיר כי ההטבות הכלכליות לציבור הערבי המשתמט כוללות הטבות במיליארדים, ובהן, בין השאר, כניסה לאקדמיה שלוש שנים לפני כניסת הצעיר המשרת, הקלות בכניסה לאקדמיה, הקלות מפליגות ברכישת קרקעות ועוד. "החרדי לא מתחרה במילואימניק ובחייל המשוחרר. הוא לא תופס מקום באוניברסיטה או בשירות המדינה ובקרקעות", מזכיר בן חמו, ומוסיף: "אם אנחנו הולכים לשוויון, ואם זה לא אירוע פוליטי אלא אירוע שוויון ותגמול המשרתים, זה צריך להיות על כל הציבור ולא רק במקום שבו זה מנגח את הממשלה ומתאים מישהו פוליטית".

לשאלתנו אם הוא באמת היה רוצה לראות את צעירי הציבור הערבי מתגייסים, ולא מדובר במכתב שמאחוריו פרובוקציה, משיב בן חמו ומציין כי דברו של בית המשפט, המחייב הטלת סנקציות, לא תלוי ברצונה או באי רצונה של הממשלה לגייס את המשתמטים, ולמעשה הממשלה גם אינה רוצה לראות את החרדים מתגייסים.

"לא יכול להיות שהחלטת להפסיק לתמוך במשתמטים ולהטיל סנקציות מצד אחד, ומצד שני להמשיך לשפוך מיליארדים על ציבור משתמט אחר. אם יקוב הדין את ההר, אז לכולם. לא ייתכן שהשוט שבו משתמש בג"ץ יהיה רק לכיוון אחד".

עוד מוסיף בן חמו ומזהיר כי "העובדה שמעבירים את הפסיקה הזו לבית המשפט אולי נוחה לנו כעת, אבל מחר זה יהיה כלפי ישיבות ההסדר ומחרתיים זה הפטור לבנות דתיות, ואין לדבר סוף. אם בג"ץ פוסק בשרירותיות, לפחות שזה יהיה שוויוני. למה אני צריך לממן ערבי משתמט שלקח חלק במהומות שומר החומות, ולהוריד לפת רעב חרדי שלומד תורה".

וכיצד הוא עצמו יגיב אם יגיעו צעירי המגזר החרדי לשערי הבקו"ם ויסכימו להתגייס? בן חמו משיב ומזכיר כי החוק מאפשר לצבא להחליט את מי הוא רוצה ומי לא. עוד הוא מעיר כי כבר היום ישנם מקצועות רבים בצה"ל שמתבצעים על ידי ערבים, ובהם נהגי אוטובוסים, עבודות בנייה ולוגיסטיקה, שאינם מתבצעים על ידי יהודים, וניתן להפנות לאפיקים אלה צעירים ערבים שירצו להתגייס.

"העניין המרכזי הוא שאם מקבלים החלטה ערכית נכונה שלא תומכים במי שלא תורם למדינה, זה צריך לחול על כולם. אין סיבה שנממן מעונות יום למי שלא תורם למדינה, ולא משנה גודל הכיפה או הכפייה שלו".

עוד שאלנו את בן חמו אם מכתב שכזה ליועמ"שית ולממשלה הוא הדרך להגיע לשינוי, או שנדרשת כאן עתירה לבג"ץ. בן חמו מספר כי מדובר בשלב ראשון של מיצוי הליכים, כמתחייב במערכת המשפטית, ולאחר שלא תגיע תשובה כלל או שלא תגיע תשובה ממצה, ניתן יהיה לפנות לבג"ץ בעתירה, ואכן עתירה שכזו כבר כמעט מוכנה.