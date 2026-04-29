התנועה לאיכות השלטון פנתה למשרד ירושלים ומסורת, האחראי על אירועי הילולת ל"ג בעומר במירון, בדרישה שלא לאפשר לרב אליעזר ברלנד ולקהילת "שובו בנים" להשתתף בהדלקת המדורות באירוע.

בפנייה שנשלחה השבוע, נטען כי מתן זכות הדלקה מהווה הפרה בוטה של החוק וביזיון של מערכת אכיפת החוק.

התנועה מתבססת בדרישתה על סעיף 11 לחוק להסדרת אירוע הילולת רבי שמעון בר יוחאי, הקובע במפורש כי מי שהורשע בעבירת פשע, עבירת מין או אלימות במשפחה, לא יוכל למלא תפקיד מרכזי באירוע בטרם חלפו עשר שנים מיום סיום ריצוי עונשו.

לטענת התנועה, הרב השתתף בהדלקות גם בשנים האחרונות, למרות האיסור שנקבע בדין ולמרות התחייבויות קודמות לשלול את השתתפותו. עוד צוין כי ההדלקות בעבר בוצעו בניגוד לנהלים שנקבעו לאירוע.

התנועה סבורה כי מכלול הנסיבות מחייב שלילת זכות ההדלקה גם מקהילתו. לדבריהם, מדובר באירוע המנוהל ומתוקצב על ידי המדינה, ולכן חלים עליו כללי החוק במלואם.

התנועה הזכירה כי הרב ברלנד הורשע בשנת 2016 בעבירות מין ותקיפה, ובשנת 2021 הורשע פעם נוספת בקבלת דבר במרמה, עושק ועבירות כלכליות, בגינן ריצה עונשי מאסר בפועל.

עו"ד תמר באום, מנהלת האגף המוניציפלי בתנועה, אמרה כי "אירוע ההילולה במירון מנוהל ומתוקצב בידי מוסדות המדינה, ומשכך חלים עליו גם כל חוקי המדינה. השתתפותו של העבריין ופורע החוק הסדרתי אליעזר ברלנד באירוע מבזה לא רק את האירוע עצמו, אלא גם את שלטון החוק ואת כלל המדינה, המאפשרת לעבריין לשטות בה ולקחת חלק באירוע רשמי מטעמה. אנו דורשים מהנוגעים בדבר לפעול באופן אקטיבי בכדי למנוע את הישנות הביזיון שבהשתתפותו של העבריין ברלנד באירועי ההדלקה, ולמנוע את ביזיון שלטון החוק".