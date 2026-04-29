השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר קיבל היתר הלכתי חריג מרבו, הרב דוב ליאור, להיכנס לכלל השטחים בהר הבית - כולל למקומות האסורים לעלייה לציבור הרחב.

הדברים עלו במהלך ביקור שערך השר בן גביר במעונו של הרב דוב ליאור, רבה של מפלגת 'עוצמה יהודית'.

במהלך הפגישה הציג הרב ליאור בפני השר את מסלול ההליכה המותר על פי ההלכה בהר הבית, והדגיש את החשיבות הקריטית של הקפדה על מסלול זה בלבד, כדי שהמבקרים לא ייכנסו לגדר ספק איסורי כרת. כזכור, הרב ליאור מתיר עלייה להר הבית, אך ורק במקומות המותרים ולאחר טבילה כדין.

לצד זאת, הבהיר הרב לשר בן גביר, כפי שעלה מהפרסום בעיתון "מצב הרוח", כי חל עליו דין שונה משאר הציבור, מתוקף תפקידו כשר בממשלת ישראל, ומדין "כיבוש" של מדינת ישראל ועם ישראל בהר הבית - הוא רשאי להיכנס לכל מקום בהר, גם לאזורים בהם חל איסור הלכתי על הציבור הרחב לעלות.

הרב ליאור הדגיש בפני השר את הרציונל שעומד מאחורי ההיתר: "הדבר נעשה מתוך החשיבות של דין כיבוש מדינת ישראל ועם ישראל בהר הבית, בכך ששר במדינת ישראל עולה ומפגין נוכחות במקומות אלו. כמובן רצוי להשתדל לעשות זאת בכובד ראש ככל הניתן, כיאה למקומות קדושים אלו".