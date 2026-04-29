המשטרה עדכנה היום (רביעי) על מעצרו של חשוד נוסף, נער בן 15, בפרשת רצח ימנו בנימין זלקה בפתח תקווה.

מדובר בחשוד ה-11 שנעצר עד כה בחשד למעורבות באירוע הטרגי, והוא יובא מחר לדיון בהארכת מעצרו בבית משפט השלום.

ניצב אמיר כהן, מפקד מחוז מרכז, התייחס להתקדמות החקירה והבהיר כי המשטרה לא תרפה עד למעצר אחרון המעורבים: "נגיע לכל המעורבים במטרה למצות עימם את הדין".

במקביל למעצר החדש, התקיים הבוקר דיון בהארכת מעצרם של ארבעה חשודים נוספים שנעצרו קודם לכן.

מחוץ לכותלי בית המשפט בפתח תקווה התאספו עשרות מפגינים ובני משפחה, שנשאו שלטים וקראו קריאות כאובות: "צדק לימנו", "עונש מוות לרוצחים" ו"דם אתיופי הוא לא הפקר".

בתום הדיון, החליט בית משפט השלום להאריך את מעצרם של ארבעת החשודים בשלושה ימים בלבד. במשטרה הביעו חוסר שביעות רצון מההחלטה ודרשו ימי מעצר נוספים לצורכי החקירה המורכבת, ועל כן הגישו ערר לבית המשפט המחוזי בדרישה להפוך את ההחלטה ולהשאירם מאחורי סורג ובריח לתקופה ממושכת יותר.