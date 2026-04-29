תא"ל (במ'ל) ארז וינר (לשעבר קצין אג"ם איו"ש) ואל"מ פרופ' גבי סיבוני (לשעבר מפקד סיירת גולני), יוצאים במתקפה חזיתית, נגד המונח "אלימות מתנחלים".

במאמר מקיף שפרסמו כעמיתי מחקר במרכז לאסטרטגיה ICGS, טוענים השניים כי מדובר בקמפיין פוליטי ממומן היטב, שמטרתו ליצור לחץ בינלאומי על ישראל ולערער את מעמדה של ההתיישבות ביהודה ושומרון.

החוקרים מצביעים על פער עמוק בין הדיווחים הבינלאומיים לבין הנתונים בשטח. לפי המאמר, נתוני האו"ם (OCHA) כוללים אירועים שאינם קשורים לאלימות, כמו עליית יהודים להר הבית, טיולים בטבע או עבודות תשתית של המדינה.

נתוני המשטרה המוצגים במחקר חושפים כי בין השנים 2014-2024 רק כ-40% מהתלונות הובילו לפתיחת חקירה - ובאזורים מסוימים כמו דרום הר חברון ובקעת הירדן, כמחצית מהתלונות שהוגשו מאז פרוץ המלחמה התבררו כתלונות שווא.

וינר וסיבוני מדגישים את המימד הכלכלי של התופעה: בין השנים 2020-2025 הזרימו ממשלות זרות והאיחוד האירופי קרוב ל-94 מיליון ש"ח לארגוני שמאל בישראל העוסקים בתיעוד ובפרסום אירועים אלו. הם משווים זאת לחוסר העניין הבינלאומי בפשיעה הגואה בחברה הערבית (שבה נרשמו למעלה מ-250 נרצחים עד אוקטובר 2025) - וטוענים כי המיקוד ביהודה ושומרון הוא מגמתי ופוליטי.

לצד הבהרה כי הם מתנגדים נחרצות לכל פעולה אלימה או בלתי חוקית וקוראים לאכיפה נחושה, מציעים הקצינים לממשלת ישראל לעבור למתקפת נגד הסברתית. המלצתם העיקרית היא הקמת מסד נתונים ממלכתי אחוד, שיאגד את נתוני המשטרה, השב"כ והמנהל האזרחי, ויציג לעולם נתונים שקופים ומאומתים בזמן אמת כדי להזים את מה שהם מכנים "עלילת הדם המודרנית".