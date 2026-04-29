שמואל וונדי, מנכ"ל ישיבת חומש לשעבר נתון בשבוע האחרון למתקפה של איומים והטרדות בלתי פוסקות מצד ערבים כולל איומי רצח.

האיומים החלו לפני שבוע אז פרסם ארגון השמאל "עומדים ביחד" פוסט בו נטען כי וונדי רצח פלסטיני - אירוע שלא היה ולא נברא. מאז פרסום העלילה וונדי קיבל למעלה מ-80 שיחות טלפון מטרידות והודעות נאצה למכשיר הפלאפון שלו הכוללות גם איומים ברצח.

באחת ההודעות נכתב באנגלית - "יום אחד נהרוג אותך". בנוסף, קיבל וונדי שיחת טלפון מערבי שקרא לו להגיע לכפר לובן א-שרקיה בבנימין. "בוא לפה אם אתה גבר", תוך שהוא מקלל נמרצות את וונדי.

בעקבות העלילה השקרית הגיש וונדי מכתב התראה לפני תביעה באמצעות עו"ד אבישג שורץ מארגון חוננו נגד הארגון ושורת פעילי שמאל בהם זהבה גלאון אשר הפיצו את העלילה נגדו. בעקבות מכתב ההתראה פרסמו "עומדים ביחד" וזהבה גלאון הודעות התנצלות.

על פי מכתב ההתראה, פרסמה תנועת השמאל 'עומדים ביחד' בחשבון ה-X הרשמי שלה ציוץ זדוני ובו תמונתו של וונדי, תוך שהיא מייחסת לו באופן ישיר ביצוע פיגוע ירי ורצח של ילד בן 13 בכפר אל-מועייר.

"מדובר בעלילת דם שקרית לחלוטין", כתבה עו"ד שורץ. "מרשי, אזרח מן המניין, לא היה מעורב מעולם באירוע המתואר. ייחוס מעשה טרור ורצח ילדים לאדם חף מפשע מהווה את הרף העליון והחמור ביותר של הוצאת דיבה".

רק יום לאחר הפרסום, מחקה התנועה את הציוץ ופרסמה התנצלות בטענה ל"טעות בתום לב". אולם, בסביבתו של וונדי דוחים את ההסבר בשאט נפש: במכתב מודגש כי 'עומדים ביחד' אינה אדם פרטי ששגה, אלא חברה לתועלת הציבור בעלת תקציב שנתי של כ-20 מיליון ש"ח ומערך של כ-92 עובדים. "לגוף בסדר גודל כזה יש את כל הכלים לבצע בדיקת עובדות בסיסית. לקיחת שמועה זדונית והפצתה כעובדה מוגמרת ללא אימות היא רשלנות פושעת ועצימת עיניים מכוונת", נכתב.

עוד צוין כי למרות שגולשים רבים העמידו את 'עומדים ביחד' על טעותם בזמן אמת, ולמרות שמספר עיתונאים וערוצי תקשורת הפריכו את העלילה כבר באותו הלילה, הציוץ נותר באוויר לכל אורך הלילה והוסר רק לאחר שפורסם כי וונדי מתכוון לתבוע את המפרסמים.

לטענת וונדי, הפרסום שהופץ בקנה מידה רחב הוביל לגל של איומים ממשיים על חייו, הן מהארץ והן מחו"ל. כמי שנוסע במסגרת עבודתו לחו"ל מספר פעמים בשנה, הוא חושש כעת כי עלילת הדם תסכן אותו ברמה הבינלאומית ותפגע אנושות בפרנסתו.

"השקרים שנאמרו עלי הם המשך ישיר של קמפיין אלימות המתנחלים. עלילות שרחוקים מזרח ממערב מהאמת, העיקר להכפיש את הציבור שמוסר את נפשו על ארץ ישראל. אמשיך לפעול לטובת ההתיישבות וסומך את ידי על כוחות הביטחון שימצאו את הדין עם מי שהוציא את השקרים ועם מי שמאיים על חיי, הגשתי תלונה במשטרה על האיומים", אמר.

עו"ד שורץ סיכמה "הפרסומים השקריים אודות מרשי הביאו לאיומים בלתי פוסקים על חייו, והכניסו אותו למצב של סכנת חיים ממשית. כמו כן, הוא סופג הטרדות וגידופים מתמשכים, הפוגעים בשגרת חייו, בשמו בטוב, ואף יוצרים לו נזקים כלכליים. אנו פועלים לניקוי שמו, אך הנזקים כבר נגרמו ועל המפרסמים שהעלילו את השקר, לשאת בנזקים".