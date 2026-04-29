הפגנת הפלג הירושלמי בכניסה לבירה

מאות מפגיני הפלג הירושלמי חוסמים הערב (רביעי) את הכניסה לירושלים במחאה על מעצר עריקים. בנוסף, בשל המחאה, תנועת הרכבת הקלה בירושלים נחסמה לשני הכיוונים סמוך לשכונת קרית משה.

המשטרה ולוחמים של מג"ב הוזעקו למקום. בתוך זמן קצר ההפגנה הוכרזה כבלתי חוקית והשוטרים החלו לפנות את המפגינים בכוח. בהמשך אף נעשה שימוש במכת"זית.

מכת"זית הופעלה נגד המפגינים בירושלים

"משטרת ישראל תאפשר את חופש הביטוי והמחאה כחוק. יחד עם זאת, לא נאפשר הפרת בוטה של הסדר הציבורי תוך פגיעה בחופש התנועה ונפעל בנחישות להשבת הסדר על כנו", נמסר.

מפגיני הפלג הירושלמי חסמו את הכניסה לירושלים

הפגנות הפלג הירושלמי התחדשו אתמול בבני ברק, בירושלים ובבית שמש בעקבות מעצר שני עריקים. הן הגיעו לשיאן אמש בפריצה של מפגינים לחצר ביתו של תת-אלוף יובל יאמין, מפקד המשטרה הצבאית. 25 מהמוחים נעצרו.

