סערה ברשת בעקבות מערכון ששודר בתוכנית הסאטירה "זהו זה" של התאגיד הציבורי.

במערכון מוצג ראש הממשלה מתעורר לאחר ניתוח להסרת גידול בבית החולים, ונקלע לשיחה עם צוות הרופאים על תוצאות ההליך.

הסיטואציה מתחילה כאשר הצוות הרפואי מבשר לראש הממשלה על הצלחת הטיפול תוך שימוש במילים מפוצצות על "עוצמות אדירות" ו"מכת פתיחה".

אולם, ככל שהשיחה מתקדמת, התיאורים הרפואיים מתחילים להישמע כמו הודעות דובר צה"ל והצהרות של הדרג המדיני: הנגע לא הוסר לחלוטין, אלא רק רוב יכולותיו חוסלו, וההישג שמוגדר כ"לדורי דורות" מתגלה כזמני בלבד.

הדיאלוג מתפתח לעימות סביב המשמעות של טיפול חלקי והצורך בהמשך "סבבים", כאשר "נתניהו" דורש פתרון מוחלט ולא הדרגתי.