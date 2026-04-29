ענקית התקשורת הבינלאומית נטפליקס הכריזה היום (רביעי) על רכישת הסדרה "חולי אהבה" - לחידוש תחת השם "Lovesick" שיהיה מבוסס על הפורמט המקורי של קשת 12, שיצרו רונה תמיר, טל גרניט ושרון מימון והפיקו ספירו סרטים.

לנעליה של ד"ר עמליה לוי, אותה גילמה איילת זורר בגרסת המקור הישראלית, תיכנס השחקנית קלייר דיינס ("הומלנד", "החיה שבתוכי"), זוכת פרסי אמי וגלובוס הזהב. טרם פורסם הליהוק לתפקיד מיכה חדאד אותו גילם עמוס תמם.

הסדרה של נטפליקס תופק ע"י יוניברסל טלוויז'ן בשיתוף קשת סטודיוס, ותעקוב אחר כירורגית מצליחה שמאובחנת בסרטן, ופוליטיקאי מבטיח שהופך למטופל שלה - כאשר חייהם מתערבבים יחד.

הרכישה נסגרה לאחר תחרות בין מספר גורמים בינלאומיים, כשנתיים לאחר ששודרה בהצלחה בקשת 12.