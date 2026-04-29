נשיא המדינה, יצחק הרצוג, הגיע היום (רביעי) לביקור במרכז האקדמי לב בירושלים. במהלך הביקור נפגש הנשיא עם הנהלת המרכז, הסגל האקדמי ומאות סטודנטים, ואף הקדיש זמן ללימוד "חברותא" מסורתי בבית המדרש של הקמפוס.

הרצוג שיתף את הנוכחים בקשר האישי וההיסטורי של משפחתו למקום, וציין כי הוריו, הנשיא חיים הרצוג ואורה הרצוג ז"ל, היו מעורבים בהכשרת הקרקע לקמפוס. הוא העלה על נס את דמותו של מייסד המרכז, פרופ' זאב לב ז"ל, וקישר בין פועלו לבין מורשת סבו, הרב הרצוג ז"ל. "סבא שלי כתב דוקטורט על התכלת והארגמן", סיפר הנשיא בהתרגשות, "הוא האמין ששילוב תורה ומדע הוא המפתח לחוסנה של ישראל, בייחוד בעידן של מחלוקות".

המרכז האקדמי לב, המונה כ-4,500 סטודנטים וסטודנטיות מהמגזר הדתי והחרדי, מציע מודל ייחודי של לימודי הנדסה, ניהול ומדעי הבריאות לצד לימודי קודש במתכונת של ישיבה גבוהה ומדרשה. בוגרי המרכז מאיישים כיום עמדות מפתח בתעשיות הביטחוניות, בהייטק ובצה"ל, תוך שהם שומרים על אורח חייהם הדתי.

מנכ"ל המרכז, רועי אוהב ציון, הודה לנשיא על הביקור והעניק לו שי טכנולוגי יוצא דופן: דיוקן תלת-ממדי אישי שיוצר במרכז היזמות של המוסד.

אוהב ציון הדגיש כי המרכז מהווה גשר עבור צעירים וצעירות חרדים המבקשים לרכוש מקצוע מבוקש בסביבה המכבדת את עולמם הערכי: "אנחנו לא מבקשים לטשטש זהויות, אלא להוכיח שאפשר לצעוד יחד לעבר מצוינות ומעורבות חברתית".