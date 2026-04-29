היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה, הודיעה היום (רביעי) על סנקציה תקדימית ודרמטית נגד המוסדות התורניים במגזר החרדי.

על פי קביעתה, ישיבות שבהן לומדים צעירים חייבי גיוס שאינם מתייצבים לשירות בצה"ל, לא יוכלו להעניק לתורמיהם זיכוי ממס הכנסה לפי סעיף 46 לחוק.

התגובה החרדית לא איחרה לבוא, ובראשה יו"ר דגל התורה, ח"כ משה גפני, שיצא במתקפה נגד היועמ"שית. "מדובר בהכרזת מלחמה גלויה נגד עולם התורה והיהדות במדינת ישראל", הצהיר גפני. "זו כבר לא שאלה משפטית, זו רדיפה אידיאולוגית שיטתית ואובססיבית נגד הציבור החרדי ונגד כל מה שמייצג את זהותה היהודית של המדינה".

הוא הוסיף כי לדעתו היועמ"שית מנצלת את סמכויותיה לרעה ו"מנצלת את סמכויותיה כדי לפגוע בלומדי התורה ובמוסדותיהם, באופן בלתי מתקבל על הדעת".

הוא הוסיף: "אני קורא לציבור שלא להיכנע לתכתיבים פסולים ולא לקבל מציאות שבה פקידה משפטית מנהלת את המדינה ומכריעה נגד ערכיה הבסיסיים".

בסיום דבריו, הפנה גפני אצבע מאשימה ישירה כלפי ראש הממשלה בנימין נתניהו, על כך שהוא מאפשר לבהרב-מיארה להמשיך בתפקידה, "לא ייתכן שמהלך חמור כזה יעבור בשתיקה. אני לא מבין כיצד רה"מ נתניהו, ממשיך להשאיר אותה בתפקידה, זהו מחדל חמור ואני קורא לו לשים סוף למצב הזה באופן מיידי. לא ייתכן שמדינת ישראל תובל על ידי מי שפועלת בעקביות נגד היהדות ונגד אזרחיה שומרי התורה".

יו"ר יהדות התורה, ח"כ יצחק גולדקנופף, הגיב: "נראה שהיועצת המשפטית לממשלה איבדה את הרסן והגבולות במלחמה נגד לומדי התורה בארץ הקודש. הבקשה שהוגשה לבית המשפט היא ניסיון חמור לבצע מחטף נגד עולם התורה ולפגוע ביכולתם של תורמים לסייע ללומדי התורה במקום המדינה שהיתה אמורה לתקצב את הישיבות. סעיף 46 נועד לעודד תרומות למוסדות ציבור, לא לשמש כלי ענישה ולא להפוך למנגנון אכיפה של חוק הגיוס. שלילת ההטבה היא ענישה קולקטיבית, בלתי מידתית ובלתי מוסרית".

לסיום מסר: "לא יעלה על הדעת ש'אחים לנשק' שקראו לסרבנות יוכרו לפי סעיף 46 ועמלי התורה יודרו. היועצת המשפטית לממשלה אינה רשאית לקבוע מדיניות חדשה במקום הממשלה והכנסת. לא נאפשר פגיעה בתורמים, בתלמידים ובמוסדות התורה בשל אג’נדה עוינת".

ח"כ אביחי בוארון הגיב: "היועמ"שית מכריזה מלחמה על עולם התורה במטרה לפרק אותו ויותר מזה - לפרק המפלגות החרדיות מהמחנה הלאומי. כמו ארגון פרוטקשן היא סוחטת את המפלגות החרדיות ומאותתת להן - לא משתלם לכן ללכת עם הימין, חשבו מסלול מחדש. אין לי ספק ששר האוצר ידחה את עמדתה וכך גם נעשה אני וחבריי בוועדת הכספים. היועמ"שית מכינה את העתירה הבאה של השמאל הרדיקלי ששואף לפרק את עולם התורה. היא נלחמת בעולם התורה ואנחנו נכריז עליה מלחמה שערה. עוד היום אפנה לשר המשפטים לחדש את הליך הדחתה".