כתב אישום חמור הוגש היום (רביעי) לבית המשפט המחוזי בבאר שבע נגד ואסף אבו עמאר (28), תושב לקיה, החושף מחדל אבטחתי מדאיג במוצב צה"ל הסמוך לקיבוץ כרם שלום.

אבו עמאר מואשם כי הצליח לחדור למשטח הטנקים, לפרק כלי נשק עוצמתיים ולחמוק מהמקום.

כתב האישום המלא

לפי כתב האישום, בתחילת החודש קשר הנאשם קשר עם אדם נוסף לגנוב נשק מהמוצב. סמוך לחצות, הגיעו השניים למקום ואבו עמאר צעד ברגל לעבר משטח הטנקים.

הוא טיפס על טנק שסומן באות "ג", ופירק ממנו מקלע כבד מסוג בראונינג. הוא חזר עם הנשק למקום שבו המתין לו שותפו, אך גילה כי הרכב עזב את המקום.

אבו עמאר החביא את המקלע הכבד בשטח, וחזר למוצב וביקש מהחיילים שיחת טלפון כדי שיוכל להזמין הסעה לביתו. החיילים, שחשדו בנאשם אך לא ידעו על הגניבה מהטנק, הזמינו ניידת משטרה שסייעה לו להתקשר לקרוב משפחתו, שאסף אותו ללקייה.

על פי האישום, אבו עמאר לא ויתר. בשעה 04:00 לפנות בוקר הוא חזר לזירה עם רכב טויוטה, אסף את הנשק ממקום המחבוא והוביל אותו ללקייה, שם הסתיר אותו אצל חבר. כדי לנסות ולחמוק מאימת הדין, הוא שבר את שני מכשירי הטלפון הסלולריים שלו במטרה להכשיל את החקירה. כעבור שלושה ימים הוסגר המקלע לידי כוחות הביטחון.

בכתב האישום מיוחסות לנאשם עבירות של גניבה, נשיאה והובלה של נשק, החזקת נשק ושיבוש מהלכי משפט.