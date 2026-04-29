ארגון בני ברית תיעד בשנת 2025 לא פחות מ-6,800 אירועים אנטישמיים בקנדה, נתון המהווה שיא מאז שהחל הארגון לתעד אנטישמיות במדינה בשנת 1982.

בהשוואה לנתוני שנת 2024, מדובר בעלייה של 9.4 אחוזים במספר האירועים האנטישמיים, ובעליה של 145.6 אחוזים בהשוואה ל-2022.

בפרובינציות האטלנטיות, באונטריו, במניטובה, בססקצ’ואן ובבריטיש קולומביה נרשמה בשנה שעברה עליה במספר האירועים האנטישמיים.

ברשימת האירועים האנטישמיים ציין ארגון בני ברית בין היתר האשמות שהיהודים ביצעו את מתקפת ה-11 בספטמבר 2001, כתובת "להרוג את כל היהודים" שצוירה באוניברסיטת מגיל בקוויבק, וכוונה של ארגון דאעש לבצע מעשה טבח בקהילה היהודית.