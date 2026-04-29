רוסיה הודיעה כי מצעד הניצחון השנתי לציון יום הניצחון על הנאצים, שייערך ב-9 במאי בכיכר האדומה במוסקבה, יתקיים השנה במתכונת מצומצמת.

דובר הקרמלין, דמיטרי פסקוב, מסר כי לא יוצג ציוד צבאי ולא ישתתפו צוערים מבתי ספר ומוסדות צבאיים לנוער, בעקבות חשש למתקפה אוקראינית.

על פי הודעת משרד ההגנה הרוסי, השינויים נובעים מחשש כי מתקפה כזו עלולה לגרום לנזקים לציוד צבאי ואף לפגיעות בנפש. בהודעת הקרמלין נמסר כי "פעילות טרור אוקראינית" היא הסיבה המרכזית לצעדים החריגים.

פסקוב הוסיף כי "כל האמצעים ננקטים כדי למזער את הסכנה", וציין בשיחה עם כתבים כי "המשטר בקייב, שמאבד קרקע בשדה הקרב מדי יום, פתח כעת בפעילות טרור בקנה מידה מלא. לכן, בהתחשב באיום הטרור הזה, כל האמצעים ננקטים כדי למזער את הסכנה".

לדבריו, למרות אמצעי הזהירות, המצעד יתקיים כמתוכנן בכיכר האדומה במוסקבה. בשנה שעברה ציינו בעיר 80 שנים ליום הניצחון עם השתתפות 27 מנהיגים זרים ותהלוכה צבאית רחבת היקף שכללה טנקים, משגרי רקטות, מל"טים וכלי נשק שונים.

באוקראינה דחו את הטענות הרוסיות והכחישו כוונה לתקוף את המצעד. מיכאילו פודוליאק, יועץ במשרדו של נשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי, אמר כי "אף אחד לא תוקף אזרחים ותשתיות אזרחיות", והדגיש כי אוקראינה אינה מתכוונת לפגוע בצופים הרבים הצפויים להגיע לאירוע.