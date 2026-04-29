תנועת "עורי צפון - התנועה להתיישבות בצפון הארץ" פתחה בהליכים משפטיים נגד אתר התקשורת "המקום הכי חם בגיהנום", העורך דור זומר והכתב אילי פארי.

במכתב התראה חריף שנשלח באמצעות עו"ד יהודה שרקי, דורשת התנועה הסרה מיידית של כתבה שפורסמה בתחילת החודש, פיצוי כספי והתנצלות פומבית.

במרכז המחלוקת עומדת כתבה הנושאת את הכותרת: "עמית סגל שלח תמונה של הליטני. התנועה להתנחלות בלבנון: 'היה משתלם להקריב אלף חיילים בעזה'".

בתנועת 'עורי צפון' טוענים כי הכותרת והכתבה מציגים אותם כאדישים לחיי חיילי צה"ל, דבר המהווה פגיעה אנושה בשמם הטוב, במיוחד לאור העובדה שהתנועה הוקמה להנצחת חלל צה"ל, ישראל סוקול הי"ד.

במכתב ההתראה נטען כי הציטוט המיוחס לתנועה מבוסס על תגובה אקראית שנכתבה בכלל בעמוד הטלגרם של העיתונאי עמית סגל, ולא על ידי מי מפעילי התנועה או בפלטפורמות הרשמיות שלה.

יתרה מכך, נטען כי בכתבה הוצג צילום מסך של התכתבות טלגרם בטענה שמדובר בקבוצה של 'עורי צפון', בעוד שבראש התמונה מופיע בבירור השם "עמית סגל".

עו"ד שרקי דורש מהאתר ומעורכיו לפעול תוך 14 יום לביצוע הצעדים הבאים: הסרה מיידית של הכתבה מהאתר, פרסום התנצלות בולטת שבה יובהר כי הייחוס לתנועה היה שגוי וכי היא פועלת להגשמת חזונו של חלל צה"ל ותשלום פיצוי בסך 20,000 ש"ח לצרכי פשרה.

מתנועת עורי צפון נמסר: "מדובר בשקר גס ועלילת דם, במובן הכי פשוט של המילה. לא נאפשר לפגוע בזכרם של חללי צה"ל או להכפיש את שמם. התנועה פועלת להגשמת חזונו של ישראל סוקול הי"ד, ושל משפחות שכולות ופעילים נוספים. לא ניתן יד לעיוות וסילוף של האמת בצורה מכוערת שכזו".