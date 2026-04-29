הרמטכ"ל: בלי ביטחון לצפון, לא נעזוב את לבנון צילום: דובר צה"ל

הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, הגיע היום (רביעי) ללב השטח הבנוי בדרום לבנון כדי לעמוד מקרוב על התקדמות הלחימה. בביקור שנערך בעיירה א-טייבה, בהשתתפות צמרת פיקוד הצפון וזרוע היבשה, קיים זמיר הערכת מצב עם מפקדי החטיבות והגדודים של אוגדה 36, הנמצאים בחזית הלחימה מול חיזבאללה.

בדבריו ללוחמים, הבהיר הרמטכ"ל כי צה"ל שינה לחלוטין את תפיסת ההגנה בגבולות. "לא נאפשר שיהיה צבא טרור על גבולותינו. אין יותר הכלה, יש פעולה", הצהיר זמיר.

הוא ציין כי הצבא השיג את כל היעדים שהציב הדרג המדיני, כולל התייצבות על קו השטח המונע ירי ישיר לעבר יישובי הצפון. זמיר הדגיש כי צה"ל מוכן להישאר בקו זה ככל שיידרש: "לא נעזוב עד שיובטח ביטחון ליישובי הצפון לאורך זמן".

הרמטכ"ל התייחס גם למערכה הרחבה יותר מול איראן, וחשף כי הפגיעות הישראליות האחרונות פירקו חלקים נרחבים מהתעשייה הביטחונית האיראנית, כולל מפעלים שייצרו נשק עבור חיזבאללה.

באשר למצב הנוכחי בשטח לבנון, הדגיש זמיר כי "בחזית הלחימה אין הפסקת אש". הוא הורה למפקדים להמשיך לסכל תשתיות טרור ולחסל מחבלים בכל מקום שבו ייווצר איום - גם מעבר לקווים הנוכחיים ומצפון לליטני.