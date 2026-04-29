עופר וינטר תוקף את בן גביר ללא

תת-אלוף במיל' עופר וינטר תוקף את השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, וקורא לו להתמקד במשימות המשרד שלו. הביקורת באה לאחר שבן גביר קרא לוינטר להתאחד עם סמוטריץ' לקראת הבחירות.

"שמעתי שהשר לביטחון פנים המליץ פומבית עם מי אני אמור לרוץ", פתח וינטר את דבריו "אני ממליץ לשר להתעסק בענייני המשרד לביטחון פנים: בפשיעה בגליל ובנגב, וכמובן בפשיעה שמשתוללת ברחובות מדינת ישראל, בכנופיות בתל אביב ובפריצה לבתיהם של קציני צה"ל".

"פשוט שבענו מגימיקים פוליטיים. בעשרות שנותיי בצה"ל מעולם לא פיקדתי על כוח סקטוריאלי, תמיד ראיתי את עצמי חייל של כל עם ישראל".

"אף פעם לא חשדו בי בביישנות יתר", סיכם וינטר, "אז אם יהיה לי מה לומר בעניין הפוליטי - אני אומר את זה בקולי באופן ישיר".