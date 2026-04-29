שר האוצר ויו"ר הציונות הדתית בצלאל סמוטריץ' מגנה את מתקפת השמאל נגד ארגון רבני 'צהר' וראשי ישיבות ההסדר והמכינות המתנגדים לשילוב לוחמות ביחידות השדה באופן שפוגע בחיילים דתיים.

"המתקפה הפרועה של מכונת הרעל נגד ראשי ישיבות ההסדר ורבני צהר על הבעת עמדה תורנית וביטחונית קלאסית היא צביעות שאין כדוגמתה של כל הליברלים בעיניי עצמם", כתב סמוטריץ'.

הוא הוסיף "שתיקתם הרועמת של מנהיגי ציבור אחרים כנגד המתקפה הזו היא ההוכחה שהם לא מחפשים ביחד אלא לחוד".

"נמשיך לחנך את ילדינו ותלמידינו לשלב ספרא וסיפא ולהתגייס בהמוניהם לצבא ההגנה של המדינה שאנחנו כל אוהבים, ולעשות זאת תוך שמירה על ערכי היהדות וקדושת המחנה", סיכם.

בצהריים פרסמו רבני ארגון "צהר" פנייה לראשי הצבא בנוגע לשילוב לוחמות ביחידות השדה, ובה קראו לקיים הידברות עם ראשי ישיבות ההסדר והמכינות. לדבריהם, יש להימנע משילוב לוחמות באופן שעלול למנוע מחיילים דתיים לשרת ביחידות הקרביות. הרבנים מצאו את עצמם תחת מתקפה חריפה מצד עיתונאים ופעילי שמאל.

הרבנים הדגישו כי מטרת הקריאה היא להגיע לפתרון מאוזן, שיאפשר את גיוסן של לוחמות לצד שמירה על יכולתם של חיילים שומרי מצוות להמשיך לשרת ביחידות השדה. הם ציינו כי יש לפעול בהקדם לגיבוש מתווה מוסכם שייתן מענה לשני הצרכים.

"ארגון צהר מצטרף לקריאת ראשי ישיבות ההסדר והמכינות להימנע משילוב לוחמות ביחידות השדה באופן שעלול למנוע מחיילים דתיים לשרת במסגרתן", נכתב בציוץ שפרסם 'צהר' ברשת X. "על צה"ל לקיים בהקדם הידברות עם ראשי הישיבות, במטרה לגבש פתרון מאוזן שיאפשר גיוס לוחמות לצד שמירה על יכולתם של חיילים שומרי מצוות להמשיך לשרת ביחידות השדה".

למרות הניסוח המבקש איזון, בשמאל מיהרו לתקוף את הארגון. מיכל פעילן, עיתונאית חדשות 12, קבעה בציוץ כי "ארגון רבני צהר נגד שילוב נשים לוחמות" והוסיפה האשמה חריפה לפיה הארגון "רואה בנשים אובייקט מיני שמערער את הגבר הדתי באמונתו".

דבריה של פעילן זכו לתגובה חריפה מצד עיתונאי 'ידיעות אחרונות', אמיר אטינגר, שתהה: "את אמיתית? מה עם ערך עיתונאי בסיסי של אמת? הם ממש לא נגד שילוב נשים לוחמות, הם כותבים בפירוש 'לגבש פתרון מאוזן'. איך הגעת מזה לקשקוש על אובייקט מיני?".

אטינגר הדגיש כי גם הזרמים הליברליים בציבור הדתי מבקשים התחשבות בערכים דתיים בסיסיים. התגובות ברשת היו מעורבות וסוערות. עשרות גולשים הביעו אכזבה מעמדת הארגון, וחלקם אף ציינו בבוטות כי "מביש" שחופתם נערכה על ידי רבני צהר.

גם יו"ר 'הדמוקרטים' יאיר גולן הצטרף למתקפה וכתב: "אכזבה עמוקה מארגון צהר. מי שהתיימר להיות קול מתון וליברלי בוחר להכשיר הדרה של נשים מלוחמה. זו כניעה לקנאות. לא נקבל את זה. לא בצה"ל, לא במרחב הציבורי, לא בשום מקום בישראל. צה"ל הוא צבא העם. של כל העם. נשים נלחמות, מפקדות ומובילות וזה לא פתוח למשא ומתן. ישראל חופשית, שוויונית היא ישראל חזקה. זו ישראל שלנו".

מנגד, גולשים רבים יצאו להגנת הרבנים וטענו כי הציבור החילוני אינו מוכן לקבל שום סטייה מהנורמות הליברליות המקובלות עליו, גם כאשר מדובר בארגון דתי מתון המבקש פשרה בלבד.

"התגובות לציוץ הזה פשוט מדהימות. מבחינת החילונים 'יהדות מכילה' היא יהדות כפי שהם מבינים אותה וכל סטייה במילימטר מהנורמות המקובלות עליהם תהפוך אתכם לחשוכים קנאים וחסרי הבנה בליברליות מהותית", כתב אחד הגולשים.