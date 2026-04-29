שיעור התמיכה בנשיא טראמפ ממשיך לצנוח. סקר חדש של סוכנות הידיעות "רויטרס" בשיתוף מכון מחקרי דעת הקהל "איפסוס" מעלה כי רק 34 אחוזים מרוצים מתפקודו של הנשיא.

מדובר בנתון הנמוך ביותר מאז כניסתו של טראמפ לבית הלבן בקדנציה הנוכחית. בסקר קודם שנערך בחודש אפריל, ענו 36 אחוזים כי הם מרוצים מתפקודו של הנשיא. 64 אחוזים ענו בסקר הנוכחי כי אינם מרוצים ממדיניותו של טראמפ. עיקר הביקורת של המצביעים האמריקאים היא בנושא יוקר המחיה והמלחמה מול איראן.

על השאלה "האם אתם מרוצים מניהול יוקר המחיה של הנשיא טראמפ?", ענו 69 אחוזים בשלילה, לעומת 22 אחוזים בלבד שתמכו במדיניותו למאבק ביוקר המחיה. 9 אחוזים היו ללא דעה. בחלוקה למפלגות, 94 אחוזים מהמצביעים הדמוקרטים טענו כי הם לא מרוצים מניהול המאבק ביוקר המחיה של טראמפ, לעומת 3 אחוזים בלבד שהחזיקו בדעה חיובית. בקרב המצביעים הרפובליקנים 41 אחוזים התנגדו למדיניות טראמפ בנושא יוקר המחיה, לעומת 52 אחוזים שתמכו בו.

שאלה נוספת הייתה "האם אתה תומך במהלומות הצבאיות של ארה"ב נגד איראן?". 61 אחוזים בקרב כלל הנשאלים הביעו התנגדות למלחמה, מול 34 אחוזים בלבד שתמכו בה. 5 אחוזים היו ללא דעה. בקרב המצביעים הדמוקרטים 93 אחוזים התנגדו למלחמה, מול 6 אחוזים בלבד שתמכו בה. בקרב המצביעים הרפובליקנים תמכו במלחמה 75 אחוזים, לעומת 25 אחוזים שהתנגדו.