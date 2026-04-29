בראיון מיוחד לפודקאסט "הינשוף" בהנחיית היזם לירון רוז, מציג אלוף משנה (מיל') משה בן דוד תמונת מצב חדה ושל המציאות הביטחונית של ישראל.

בן דוד, לשעבר בכיר במערכת הביטחון ודוקטור לפילוסופיה, פורש ניתוח אסטרטגי רחב שנע בין ביקורת נוקבת על העבר לבין תחזיות דרמטיות לעתיד, כולל מסקנה אחת ברורה: ישראל בדרך לניצחון.

לדבריו של בן דוד, האירועים האחרונים אינם תוצאה של כשל נקודתי אלא של תפיסה שגויה שנבנתה במשך עשרות שנים. בעקבות הסכמי השלום עם מצרים וירדן החברה הישראלית האמינה שהמלחמות הגדולות מאחוריה, ואימצה תפיסת עולם מערבית נוחה, בזמן שבפועל איראן בנתה סביבה טבעת צבאית חונקת. במקום לראות איום קיומי, ישראל התייחסה לטרור כאל מטרד מתמשך בלבד.

בן דוד מדגיש כי האיום לא היה נסתר. חמאס וחיזבאללה עברו תהליך ברור מארגוני טרור לצבאות טרור וקומנדו, עם יכולות של חטיבות וגדודים. אלא שלדבריו, ההנהגה, הצבא, ולמעשה החברה הישראלית כולה, נפלו לקונספציה שלא אפשרה לשאול את השאלות הנכונות ולכן גם לא לזהות את הסכנה בזמן.

לטענתו, עזה ולבנון הן רק זירות משנה. האתגר המרכזי הוא איראן, אותה הוא מכנה ראש התמנון. עם זאת, הוא מציג תרחיש מפתיע שבו דווקא לחץ צבאי כלכלי ופסיכולוגי מתמשך יכריע את המערכה. האיראנים יוציאו את האורניום, ידללו את תוכנית הטילים ויחלישו את התמיכה בפרוקסיז - ואז יגידו "ניצחנו במלחמה"

בן דוד מסביר כי משטרים טוטליטריים מסוג זה חייבים לשדר תעמולה וניצחון פנימה גם כשהם נסוגים בפועל.

אחד המסרים הבולטים בראיון הוא שהמערכה האמיתית אינה רק צבאית. בן דוד מתאר כיצד במשך שנים, בניצוחה של קטאר, נבנתה נגד ישראל חזית תודעתית עולמית, בעיקר דרך מדיה, אקדמיה , ארגונים בינלאומיים והשפעה כלכלית. לדבריו, ישראל כמעט ולא נלחמה בזירה הזו ולכן מצאה את עצמה בעמדת נחיתות בדעת הקהל הבינלאומית.

לצד הביקורת, בן דוד מצביע גם על שינוי דרמטי. לראשונה, לדבריו, ההישג המדיני מקדים את ההישג הצבאי. מדינות רבות בעולם כבר מבינות שחמאס צריך להתפרק מנשקו ושיש צורך בשינוי עומק בעזה. מדובר, מבחינתו, בנקודת מפנה אסטרטגית.

ביחס לזירה הצפונית, בן דוד מציג גישה מפוכחת. חיזבאללה לא יתפרק מנשקו משום שזהו מנגנון ההישרדות של העדה השיעית בלבנון. עם זאת, ניתן יהיה לצמצם את כוחו ולהרחיק את האיום הישיר באמצעות שילוב של לחץ צבאי, מדיני וכלכלי.

בן דוד מחדד כי ניצחון אינו אירוע אחד אלא תהליך. לדבריו, אם ישראל מצליחה לשפר את ביטחונה, להחליש את אויביה ולייצר מציאות אסטרטגית טובה יותר, זהו ניצחון גם אם הוא אינו טוטאלי.

לסיום, בן דוד משאיר את המאזינים עם מסר חד וברור. למרות הכשלים, למרות המחיר ולמרות המורכבות האזורית, ישראל נמצאת בעמדה טובה יותר מבעבר. אם תדע למנף את ההזדמנות ולפעול נכון מול איראן והזירה הבינלאומית, התוצאה הסופית ברורה. "אני הולך מהסוף להתחלה" הוא אומר, "ובסוף ישראל תנצח".