מנכ"ל מפלגת הציונות הדתית, יהודה ולד, תוקף את יו"ר מפלגת "ביחד" נפתלי בנט בעקבות התבטאות בראיון לחדשות 12 בה האשים את הקואליציה שגרמה למותם של חיילים במלחמה.

"אין גבול לרעל ולשיסוי. בנט הערב בערוץ 12: 'נתניהו וחברי הקואליציה הם שגרמו למותם של לוחמי צה"ל במהלך המלחמה'. לא האויבים שלנו, לא המלחמה על בטחון המדינה. נתניהו והשרים הם שהרגו אותם.

באמת כבר אין מילים. אפילו כבוד לנופלים הקדושים ומשפחותיהם אין לאיש הזה", דברי ולד.

בנט ערך הערב (רביעי) בליץ ראיונות בערוצי הטלוויזיה וספג ביקורת גם על התבטאויות אחרות. הוא רמז באחד הראיונות שייתכן שידיח בכירים במערכת הביטחון אם ינהגו באופן פוליטי - כשהוא מכוון לראש השב"כ דוד זיני.

השר אופיר סופר הגיב "בנט הממלכתי והמאחד נצמד ליאיר גולן ומטיל דופי בראש שב"כ מכהן, דוד זיני שנתן את כל חייו למען המדינה".

השר מיקי זוהר טען כי מהראיונות עולה שבכוונת בנט להרכיב ממשלה יחד עם יאיר גולן והמפלגות הערביות.

לדברי זוהר, "בערב הזה צריך להזכיר לכולם ש'איש הימין' נפתלי בנט ירכיב ממשלה עם יאיר גולן והמפלגות הערביות בלי להסס. זו האפשרות היחידה מבחינתו". עוד הוסיף כי "כל מי שמגדיר את עצמו איש ימין ורוצה להבטיח את עתיד מדינת ישראל לא יכול להצביע למשהו אחר מלבד לגוש הימין".