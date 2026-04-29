אחרי שניצחה דרבי תל אביבי לראשונה מזה 12 שנים, הערב הפועל ת"א שיחזרה עוד הישג היסטורי מ-2014 כשהביסה ללא רחם את מכבי חיפה בתוצאה 0:4.

האדומים מת"א שניצחו את חיפה רק לפני מספר שבועות בתוצאה 0:2, הגדילו לעשות הפעם כשהכפילו את כמות השערים, שמרו על המאזן המושלם במשחקי הבית שלהם העונה והשוו שיא ליגה של 13 ניצחונות בית רצופים, כפי שעשתה הפועל חיפה באליפות ההיסטורית ב-1998/99 ומכבי תל אביב בתחילת שנות ה-50'.

ההתחלה הערב הייתה קשה אך בדקה ה-40 הסכר נפרץ עם שער ראשון של לויזו בערב.

עומרי אלטמן שנכנס כמחליף כבש צמד מהיר בתוך 3 דקות, בדקות ה-67 ו-70 ולויזו נעץ את המסמר האחרון בארון של חיפה כעבור 4 דקות בלבד.

זה נגמר עם 0:4 מהדהד לאדומים מת"א שמתקרבים להבטיח מקום במפעלים האירופיים בקיץ הקרוב, ועם הפסד שישי בשבעת משחקיה האחרונים של חיפה שרושמת פלייאוף שלילי במיוחד בו טרם לקחה נקודה כשהיא עם הפסד שלישי ברציפות בעונה המסוייטת שעוברת עליה ועל אוהדיה בכל מקרה.

הפועל פותחת פער בן 13 נקודות ממכבי חיפה כשהיא מתקרבת לאיים גם על המקום השלישי בו נמצאת היריבה העירונית מכבי. ניצחון במשחק הביתי הבא על בית"ר ירושלים בעוד שבוע יכול לקרב אותה משמעותית אל עבר ההיסטוריה.

מכבי חיפה ממשיכה להתרסק ואפילו העונה הקודמת בשיאה פוטר ברק בכר מאימון הקבוצה לאחר תבוסה בדרבי החיפאי בתוצאה 1:5, נראית כמו חלום רחוק כשהעונה הנוכחית מאיימת להתעלות בשליליות שלה. כך יקרה גם הפעם?