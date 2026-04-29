הדרג המדיני בישראל הטיל וטו על סיור שטח שתכננו נציגי הכוח הרב-לאומי ברצועת עזה, שהיה אמור להתקיים בשבוע שעבר, כך דווח בכאן חדשות.

המשלחת, שכללה נציגים צבאיים ומדיניים מאינדונזיה, מרוקו, קוסובו, קזחסטן ואלבניה, הגיעה לישראל ונפגשה עם צמרת צה"ל ועם נציגים מהמפקדה האמריקנית המיוחדת.

למרות התיאום המוקדם, כשהגיע שלב הסיור המתוכנן במרחב רפיח - שם אמור הכוח להתחיל את פריסתו המבצעית לפי שלבי התוכנית - התקבלה הנחיה מהדרג המדיני למנוע את כניסתם.

גורם המעורב בפרטים הסביר כי ישראל אינה מוכנה לאפשר "דריסת רגל" של כוחות זרים בשטח לפני שחמאס יציג צעדים ממשיים ובלתי הפיכים לפירוק נשקו, ולפני כניסתה לתוקף של ממשלת הטכנוקרטים הפלסטינית. "אנחנו לא נותנים פרסים על הנייר", הבהיר הגורם, "הסדר חייב להתבסס על מציאות ביטחונית חדשה".