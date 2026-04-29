18 משחקים נערכו בין הפועל ירושלים והפועל חולון במסגרת העונה הסדירה של ליגת העל בכדורסל, ליגת ווינר סל. ב-16 מ-18 המשחקים הללו ניצחה המארחת מהבירה, אך הערב (רביעי) היה זה תורם של החולונים לנצח ולשמור על מאזן מושלם מאז החזרה מהפגרה הכפויה בשל מבצע "שאגת הארי".

חולון שהפעם האחרונה בה ניצחה בבירה את הפועל ירושלים היה לא מזמן, ב-28 בפברואר 2024, אז ניצחה בתום מותחן בתוצאה צמודה, עם 73:72, עשתה זאת גם הערב בתום מותחן גדול כשהפעם הזדקקה להארכה כדי לעשות זאת.

למעשה, חולון הובילה הערב בהיכל הפיס ארנה שבבירה על המארחת מירושלים לאורך רוב שלבי המשחק, כאשר בשיאה הובילה ב-12 נקודות הפרש.

ריצת 0:10 של ירושלים מחק את היתרון כולו ושלח את שתי הקבוצות להארכה, שם חולון הייתה טובה יותר וחדה יותר.

זה נגמר עם 103:95 לזכות האורחים מחולון שמשלימים דאבל עונתי על הירושלמים, חמישה ימים אחרי שהשלימה "דאבל" עונתי על הפועל העמק.

בכך נותרת חולון במאזן מושלם של שלושה ניצחונות רצופים מאז חזרה מהפגרה הכפויה והיא משפרת את מאזנה בטבלת הליגה.

ירושלים? ארבעה ימים אחרי שניצחה מסל על הבאזר, היא רושמת הפסד ראשון מאז חידוש הליגה. לרוע מזלם ביום ראשון הקרוב כבר מצפה להם משחק קשה לא פחות כשיפגשו את היריבה המושבעת מכבי ת"א שבעצמה ניצחה הערב בתום מותחן כשהפכה פיגור לניצחון על אליצור נתניה בתוצאה 92:102 בזכות רבע אחרון בו פתחה ריצת 1:14 והיא כבר עם 13 ניצחונות ליגה רצופים.