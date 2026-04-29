ישראל מעלה הילוך מול ממשל טראמפ ומציבה "תאריך תפוגה" למאמצים הדיפלומטיים בלבנון.

בחדשות 12 דווח כי על פי עמדת הדרג המדיני שהועברה לארה"ב, ישראל מבקשת לתחום את ניסיונות המשא ומתן מול ממשלת לבנון לתקופה קצובה של שבועיים עד שלושה שבועות בלבד, במטרה להגיע להסכם סופי עד לאמצע חודש מאי.

בירושלים טוענים כי המשך הלחימה של חיזבאללה, הכוללת שיגורי רחפני נפץ וירי לעבר כוחות צה"ל ויישובי הצפון, "מכרסמת" בסיכויים להגיע לסיכומים.

העמדה הישראלית גורסת כי המצב הנוכחי, שבו צה"ל פועל תחת מגבלות מחמירות, פוגע אנושות בהרתעה ובביטחון התושבים.

לפיכך, הובהר לממשל האמריקני כי אם המגעים לא יניבו פרי בטווח הזמן הקצוב, ישראל תבקש מהנשיא טראמפ "אור ירוק" לחזור לתוכנית המקורית, הכוללת פעילות התקפית רחבה הרבה יותר.

נכון לעכשיו, כוחות צה"ל בדרום לבנון פועלים תחת מגבלות מבצעיות משמעותיות שהוכתבו על ידי הדרג המדיני. הצבא פועל כרגע במוד של "תגובה" ולא יוזם מהלכים התקפיים חדשים. כמו כן, כל פעולה מצפון לנהר הליטני מחייבת אישור פרטני של הדרג המדיני, וצה"ל נמנע כמעט לחלוטין מתקיפות בעומק לבנון.

בצה"ל מזהירים כי המגבלות הללו מאפשרות לחיזבאללה להתאושש מבחינה תודעתית וצבאית, ואף מעמידות את הלוחמים בשטח בסכנה גדולה יותר מול רחפני הנפץ והירי הישיר.