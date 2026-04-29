מארגני המשט הפרובוקטיבי של תומכי חמאס לעזה הודיעו הערב (רביעי) כי ישראל החלה בהשתלטות על הספינות הלוקחות בו חלק. גורם ישראלי אישר שחיל הים החל בהשתלטות על המשט באזור כרתים - הרחק מחופי ישראל.

"מספר סירות צבאיות מהירות התקרבו אלינו, הזדהו כ'ישראל', כיוונו אלינו לייזרים ונשקים, ונתנו פקודות למשתתפי המשט לעבור לקדמת הספינות ולהרים ידיים. התקשורת על הספינות חווה הפרעות", מסרו המארגנים.

המשט, הכולל עשרות ספינות וכ-1,000 פעילים, יצא ממספר נמלים באירופה ובטורקיה במטרה כיבכול להעביר סיוע הומניטרי, אולם בישראל חשפו כי מאחורי הקלעים פועל ארגון הטרור חמאס.

שר הביטחון, ישראל כ"ץ, חתם מוקדם יותר על הטלת סנקציות נגד קמפיין גיוס הכספים של המשט. המהלך יצא לפועל לאחר פעילות מאומצת של חיל הים, אמ"ן והמטה הלאומי ללוחמה כלכלית בטרור, אשר הצליחו להוכיח כי חמאס משתמש בארגונים בין-לאומיים ככסות להזרמת כספים ורכישת ספינות.

לאחרונה נעצרו גורמים בהתארגנות בתוניסיה בחשד להלבנת הון ושחיתות, וראשי הארגון עוכבו במקומות נוספים בשל התנהלות כספית לא שקופה.

הסנקציות שהטיל השר כ"ץ, מכוח חוק המאבק בטרור, מאפשרות תפיסת רכוש וסיכול מקורות המימון של המשט במטרה להרתיע תורמים ממתן כספים לארגון טרור.

ההתקרבות של כלי השיט לחופי ישראל הובילה את ראש הממשלה בנימין נתניהו לקצר את עדותו בבית המשפט הבוקר. לאחר כארבעים דקות על דוכן העדים, יצא נתניהו לשיחה דחופה בקריה בתל אביב, שם הוא מקיים הערכת מצב בנוגע להיערכות לעצירת המשט.